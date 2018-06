Socken in Sandalen sind 2012 kein Tabu mehr

Stuttgart (dpa) - Vom Klischee zum Kult? Das Schreckgespenst des deutschen Touristen mit Socken in Sandalen könnte im neuen Jahr zum Trend werden. Das prognostiziert zumindest das Stadtmagazin „Prinz“ in der Rubrik „In & Out 2012“.

Die Autoren beobachteten demnach auf dem Laufsteg männliche Louis-Vuitton-Models in dem lange Zeit tabuisierten Look. Dior statte zumindest Damen mit Söckchen in hochhackigen Sandaletten aus. In Europas Mode-Hauptstadt Paris ist die Socken-Sandalen-Kombi seit Monaten en vogue. Die Zeitschrift mutmaßt schon: „Manch deutscher Urlauber wird so unbewusst zum Trendsetter.“