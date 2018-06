Socialbit: „Wir machen Apps“

Software entwickelt Thomas Kekeisen seit er 13 Jahre alt ist. Nur logisch, dass nach dem Realschulabschluss eine Ausbildung als Fachinformatiker folgte. Vor drei Jahren hat er dann zusammen mit Adrian Thoma in Markdorf die Firma Socialbit gegründet. Heute ist Thomas Kekeisen, 23, Geschäftsführer des Startups, das inzwischen 14 Mitarbeiter, darunter zwei Auszubildende, zählt. Nach weiteren Entwicklern, vor allem für den Bereich „Mobile“, wird gerade gesucht.

Denn der Slogan von Socialbit lautet: „Wir machen Apps.“ Aber das ist noch nicht alles. Die Entwickler und Grafiker, übrigens alle noch unter 30, gestalten auch Webseiten und konzipieren Anwendungen für Facebook und Twitter – teils für Kunden, teils als eigene Entwicklungen. Insgesamt rund 130 abgeschlossene Projekte sind auf der Homepage verzeichnet. Darunter zum Beispiel die App „Kopf oder Zahl?“, mit der sich in einer Entscheidungssituation eine virtuelle Münze werfen lässt. Oder die App „Lure Skill“, die Anglern unter anderem verrät, welcher Fisch sich mit welchem Köder an welchem Platz am besten fangen lässt. Oder die Webseite „twittrace“. Per Twitter wird man dadurch über den aktuellen Sendungsstatus eines DHL-Pakets kostenlos auf dem Laufenden gehalten. Auch die Webseiten von Jan Ullrich, von der Museumsnacht Hegau-Schaffhausen und des Ausbildungslotsen der Sparkasse sind von Socialbit.

Bereits im vergangenen Jahr hat das Marktdorfer Startup am Gründerpreis teilgenommen. Zwar hat es dabei (noch) nicht mit dem Sieg geklappt, aber so lernte man die Gründer von YOUR-PAD aus Baienfurt kennen. Mittlerweile ist Socialbit daran mit 30 Prozent beteiligt. Gemeinsam soll der Markt der sogenannten Kiosk-Lösungen, das heißt Informationen und Werbung auf Tablet-Computern, die an öffentlichen Orten wie Museen oder Restaurants stehen, erobert werden.

Vielleicht klappt es dann ja auch in diesem Jahr mit dem Gründerpreis. „Wir bringen frischen Wind in die Region und machen so den Bodenseeraum zu einem interessanten Standort für junge App-Entwickler. Wir haben auch immer viele Anfragen von Schüler und Studenten, die bei uns ein Praktikum machen wollen. Deshalb hätten wir den Preis verdient“, findet Thomas Kekeisen, der selbst immer dabei ist Ideen für neue Innovationen zu entwickeln. Die jüngste Anschaffung fürs Büro deshalb: ein 3D-Drucker. (katfr)