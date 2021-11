So wird die Herbstpracht nicht zur Falle

Der Herbst ist längst eingekehrt, bunte Blätter fallen überall. Was herrlich aussieht, wird schnell zur Gefahr für Verkehrsteilnehmer. Die Gemeinde Langenargen informiert, was zu tun ist.

Kommt es zu einem Unfall, entsteht schnell die Frage, wer für die Räumung zuständig gewesen wäre, schreibt die Gemeinde in einer Pressemitteilung. Das Räumen der Gehwege ist in der Streupflichtsatzung geregelt, heißt es weiter. Die Straßenanlieger und auch die Hinterlieger einer Straße seien verpflichtet, die Gehwege oder die entsprechenden Seitenstreifen auf mindestens einen Meter Breite zu räumen. Randflächen in verkehrsberuhigten Bereichen und sonstige Fußwege, die dem öffentlichen Fußgängerverkehr gewidmet sind, gehören ebenfalls dazu.

Bei der Räumung sei zu beachten, dass es nicht zulässig ist, das Laub auf der Straße, vor Grundstückseinfahrten, Zufahrtswegen oder Gehwegen anzuhäufen. Es sollte möglichst auf dem eigenen Grundstück gesammelt oder umgehend abtransportiert werden. Des Weiteren macht die Gemeinde darauf aufmerksam, dass Straßenanlieger, die der Verpflichtung nicht nachkommen, persönlich für eventuelle Unfälle haftbar gemacht werden.