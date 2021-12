So wird der Weihnachtsmüll richtig entsorgt

Wer kennt es nicht: Die Geschenke sind ausgepackt, die Grußkarten gelesen, das Festmahl verspeist. Jetzt gilt es, den Müll rund um Weihnachten richtig zu entsorgen. Zu Hause finden sich jede Menge Kartons und Verpackungsmaterial, die zurückbleiben. Der Landkreis Ravensburg hat dazu seine Tipps veröffentlicht, was in welche Mülltonne kommt.

Kartons, Grußkarten und Umschläge ohne Plastik sowie das meiste Geschenkpapier gehören in die Papiertonne. Wer bei glänzendem Papier nicht sicher ist, ob es in die Papiertonne darf, macht den Reiß-Test: Kommt eine dünne Plastikfolie zum Vorschein, muss die Karte oder das Papier in den Restmüll, genauso wie benutzte Servietten. Schleifen, Geschenkbänder und Tischdecken aus Vlies müssen generell in der Restmülltonne entsorgt werden. Verpackungsstyropor und -schaum sind in der Gelben Tonne beziehungsweise dem Gelben Sack richtig.

Einige Gemeinden und Vereine bieten nach dem Jahreswechsel eine Weihnachtsbaumsammlung an. Wer von diesem Angebot keinen Gebrauch machen möchte, bringt den Baum zum Grüngutsammelplatz (Winter-Schließzeiten beachten), natürlich ohne Dekoration wie zum Beispiel Lametta, das wiederverwendet werden sollte. Älteres Lametta, das sich schwerer anfühlt, enthält meist umweltschädigendes Blei und muss zur Problemstoffsammlung gegeben werden.