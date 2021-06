So wird der Klimawandel am Bodensee sichtbar

Friedrichshafen (sz) - Weltweit sind der Klimawandel und seine Folgen durch Extremwetter bereits deutlich bemerkbar. Dass der Klimawandel auch im Bodenseekreis messbar ist, hat die Universität Freiburg für jede Gemeinde dokumentiert. Die Zahlen und Fakten sind zwei Online-Angeboten öffentlich zugänglich. Laut Pressemitteilung werfen die Forscher dabei auch einen Blick in die Zukunft.

Die Forschenden am Institut für Umweltsozialwissenschaften und Geographie veranschaulichen mit einer interaktiven Karte die Auswirkungen des Klimawandels auf Kommunen und Landkreise in Baden-Württemberg in den kommenden 80 Jahren. Ein Klimasteckbrief zeigt klimatische Daten für jede Gemeinde, zum Beispiel die mittlere Jahrestemperatur und die durchschnittliche Anzahl der Frosttage oder Tropennächte. Zudem stellen die Forscher in einem Wissensportal Anpassungsmöglichkeiten dar und geben Handlungsempfehlungen für die Kommunen.

Die neuen Informationsangebote wurden im Rahmen des Projektes LoKlim entwickelt, bei dem der Bodenseekreis als einer von sechs Pilotlandkreisen in Baden-Württemberg beteiligt ist. Das Projekt will kommunale Institutionen und Akteure bei der Planung und Umsetzung von Maßnahmen gegen den Klimawandel begleiten.

Im Bodenseekreis haben Umfragen die Betroffenheit der Kommunen sowie Interesse und Möglichkeiten für Maßnahmen ermittelt. „Schon seit vielen Jahren wird aktiv an Anpassungen an den Klimawandel gearbeitet, zum Beispiel in der Forst-, Wasser- und Landwirtschaft“, sagt Dorothea Hose-Groeneveld, Energie- und Klimaschutzbeauftragte im Landratsamt Bodenseekreis. „Der Klimawandel betrifft jedoch all unsere Lebensbereiche und deshalb liegt uns das Projekt sehr am Herzen.“ Workshops bieten zudem Austausch und Unterstützung für Kommunen und Amtsvertreter.

Schon seit Jahren dokumentiert die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg die Auswirkungen des Klimawandels in Baden-Württemberg. Ein Projektteam an den Professuren für Physische Geographie und Geographie des Globalen Wandels der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg veröffentlicht nun ein lokales Klimaportal sowie ein Wissensportal zum Thema. Die Webseiten beinhalten allgemein verständlich aufbereitete Klimadaten und -karten, die alle Gemeinden in Baden-Württemberg abdecken. Wer Interesse an dem Projekt, dem Klimawandel und dessen Folgen in der eigenen Region hat, kann sich dort informieren. Im Projekt „Lokale Kompetenzentwicklung für Klimawandelanpassung in kleinen und mittleren Kommunen und Landkreisen“ (LoKlim) erarbeiteten die Freiburger Forschenden außerdem individuelle Strategien und Handlungsempfehlungen für kommunale Klimawandelanpassung.

Für jede Gemeinde Baden-Württembergs zeigen die Steckbriefe im lokalen Klimaportal elf Klimaparameter, jeweils für die nahe Vergangenheit (1971-2000), die nahe Zukunft (2021-2050) und die ferne Zukunft (2071-2100). Der Vergleich zu anderen Kommunen in Baden-Württemberg ist über eine interaktive Karte möglich.

Die beiden Portale und die Klimasteckbriefe stellen ein erstes Zwischenergebnis des Projekts dar. Das Projektteam hat die Auswirkungen des Klimawandels in anschaulicher Weise zusammengetragen und visualisiert. „Unser nächstes Ziel ist die Zusammenfassung von Kommunen in Clustern, die aufgrund von vergleichbaren sozioökonomischen und geographischen Eigenschaften ähnliche Auswirkungen des Klimawandels erleben und zu erwarten haben“, sagt Rüdiger Glaser, Professor für Physische Geographie. „Dann können wir für die Cluster lokalspezifische Anpassungsmöglichkeiten und Handlungsempfehlungen erarbeiten.“ Die Klimadaten werden mit sozioökonomischen Daten wie zum Beispiel der Bevölkerungsdichte, der wirtschaftlichen Situation sowie der land- und forstwirtschaftlichen Nutzung abgeglichen. Glaser: „Im Ergebnis kann so eine wissenschaftlich fundierte und gleichzeitig praxistaugliche Einschätzung der Betroffenheit durch den Klimawandel für jede einzelne Kommune und jeden Landkreis in Baden-Württemberg erfolgen.“