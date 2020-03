So werden Mädchen stark gemacht

„Starke Mädchen!“ - unter diesem Motto fand in den Faschingsferien für 18 Mädchen aus Bad Buchau, Bad Schussenried und Riedlingen ein zweitätiges Mädchenseminar im Jugendwohnheim der Willi-Burth-Schule in Bad Saulgau statt. Die Organisation hatten Franziska Rist (Schulsozialarbeit Bad Buchau) und Corinna Zeh (Offene Kinder- und Jugendarbeit Riedlingen/Schulsozialarbeit Bad Schussenried) inne. Die Mädchen lernten im Seminar sich selbst und ihre Freundinnen besser kennen und knüpften neue Freundschaften. Sie schrieben Steckbriefe über sich selbst und stellten sich diese gegenseitig vor. Danach ging es um das Thema Selbstbild und Fremdbild sowie das Thema innere und äußere Schönheit. Bei einer weiteren Einheit ging es um eine Zukunftsplanung, bei der die Mädchen sich vorstellen sollten, wie ihr Leben in fünf, zehn oder zwanzig Jahren aussehen könnte. Am Abend wurden verschiedene Stationen angeboten, bei denen die Mädchen ausprobieren konnten, aus einfachen Zutaten aus dem Supermarkt Beautyprodukte herzustellen. Es kam ein buntes Programm zusammen und die Mädchen wären gerne noch länger dageblieben.