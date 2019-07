Von Siegfried Großkopf

Im Prozess um den tödlichen Messerstich in der Nacht zum 13. Januar in Biberach, bei dem ein 17-Jähriger sein Leben verlor (SZ berichtete), hat eine Reihe Zeugen am Freitag bisherige Aussagen weitgehend bestätigt.

Demnach scheint es keine Zweifel zu geben, dass der damals 20-jährige Angeklagte mit nahezu vier Promille im Blut seinem Opfer auf dem Heimweg grundlos in den Hals gestochen hat. Die Anklage lautet weiterhin auf „Vollrausch“.