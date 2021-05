So verläuft die Mainacht in der Region

Weniger „Maischerze“, die sich im Nachhinein als Straftaten entpuppen, hat die Polizei in der Nacht zum 1. Mai in der Region festgestellt. Die Polizei vermutet, dass dies sowohl an den nächtlichen Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen im Zusammenhang mit der Corona-Verordnung als auch an der Witterung gelegen haben dürfte. Doch ganz blieben im Kreis Biberach Sachbeschädigungen nicht aus.

Wie die Polizei berichtet, entfernten Unbekannte in der Nacht zum 1. Mai den Maibaum vor dem Rathaus in Berkheim und zersägten ihn in sechs Teile. Diese legten die Täter dann auf dem Rathausvorplatz aus. Anstelle des eigentlichen Maibaums stellten die Unbekannten dann eine Baumstamm, der mit Masken und Bemerkungen zur Corona-Politik behängt war, auf.

In Tannheim warfen Unbekannte ein Verkehrszeichen in den Garten eines Bewohners und stahlen gleichzeitig das Gartentor des Mannes.

Am Morgen des 1. Mai teilten Zeugen der Polizei mit, dass Unbekannte in der Nacht in Bad Schussenried Bäume umgesägt hatten. Die Stämme lagen in der Lessing- und Droste-Hülshoff-Straße teilweise auf dem Gehweg, so dass die Feuerwehr und der Bauhof anrücken und die Bäume beseitigen musste.

Im Bereich Laupheim teilten Zeugen eine Kalkspur mit, die sich durch mehrere Ortschaften und zog und auch auf der B30 zu sehen war. Die Feuerwehr kam und reinigte die Fahrbahn.