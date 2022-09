So unterscheidet man Demenz von Vergesslichkeit

Lindau (sz) - So oder ähnlich beginnen viele Gespräche in den Kontaktstellen der Demenzhilfe im Landkreis Lindau: „Mein Mann und ich sind seit über 40 Jahren miteinander verheiratet. Wir hatten viele gemeinsame Hobbys und Freunde, doch es hatte auch jeder seinen eigenen Bereich in denen er seine Freundschaften pflegte und seinen Interessen nachgegangen ist. Das hat unsere Beziehung belebt, weil es immer auch Impulse von außen gab. Wir waren ein gutes Team, unterstützten uns gegenseitig, trafen wichtige Entscheidungen gemeinsam und teilten die Alltagssorgen und Nöte miteinander. In letzter Zeit hat sich unser Alltag sehr verändert. Mein Mann ist sehr auf mich fixiert, folgt mir überall hin und stellt immer wieder die gleichen Fragen. Ich erlebe ihn ruhelos und unruhig, ins besondere wenn ich außer Sichtweite bin. Er hat ständig Angst etwas falsch zu machen. Zu Tätigkeiten in seinem geliebten Garten ist er nur noch schwer zu motivieren. Ich erkenne meinen Mann nicht wieder.“

Cathrine Herter und Irmgard Wehle-Woll von den Kontaktstellen in Lindau und Lindenberg sind die richtigen Ansprechpartnerinnen, wenn sich pflegende oder betreuende Angehörige mit solchen oder ähnlichen Fragestellungen an sie wenden. Auch für betroffene Personen haben sie ein offenes Ohr.

Sprechstundenberatungen, Hausbesuche, Vermittlung von stundenweise eingesetzten Betreuungskräften, Förder- und Betreuungsgruppen, Gruppen für pflegende Angehörige sind eine Vielzahl von Angeboten, die die beiden Kontaktstellen Demenzhilfe im Landkreis für Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen aufgebaut haben.

Die beiden Beraterinnen sind die Anlaufstelle an die sich sowohl Betroffene, als auch Angehörige, mit ihren Sorgen und Ängste wenden können und Informations- und Unterstützungsmöglichkeiten an die Hand bekommen. Manchmal hilft auch das Reden über die Situation und Angehörige finden dadurch im Gespräch selbst wieder neue Zugangswege und Impulse für die häusliche Situation.

Die Sozialstation beteiligt sich an der Bayerischen Demenzwoche, die für das Thema sensibilisieren will, um die Lebensbedingungen von Menschen mit Demenz und deren Angehörigen zu verbessern. So findet am Sonntag, 18. September, ab 10.15 Uhr ein Gottesdienst für Menschen mit und ohne Demenz in der evangelischen Kirche St. Verena statt.

Fragen rund um die Versorgung eines Menschen mit Demenz werden am Dienstag, 20. September, in einer Telefonaktion beantwortet. Die Kontaktstellen Demenzhilfe sind an diesem Tag von 17 bis 19 Uhr unter folgenden Telefonnummern zu erreichen: Cathrine Herter (unterer Landkreis) 08382 / 9674-33, Irmgard Wehle- Woll (oberer Landkreis) 08381 / 9209-16.

„Vergesslich oder dement?“ Was ist Demenz und wie grenzt sich Demenz von Vergesslichkeit ab? Dieser Fragestellung wird Dr. Stefan Czischke, Facharzt für Geriatrie an der Rotkreuzklinik Lindenberg, in seinem Vortrag am Mittwoch, 21. September, ab 19 Uhr im Löwensaal in Lindenberg nachgehen. Anmeldungen sind nicht erforderlich.

Vor allem an berufstätige Ehepartner, Kinder, Enkel und Freunde richtet sich der Online-Austausch für Angehörige am Donnerstag, 22. September, von 18 bis 19.30 Uhr. Wer Interesse an der Teilnahme dieses Onlineaustausches hat, meldet sich bei der Fachstelle für pflegende Angehörige per Mail an. Anmeldung an herter@sozialstation-lindau.de