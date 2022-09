So sieht gesunder Boden aus

Was zeichnet einen gesunden Ackerboden aus und welchen Beitrag können Zwischenfrüchte dazu leisten? Dieser und weiteren Fragen wird im Rahmen der Veranstaltung „Bodenfruchtbarkeit“ am Mittwoch, 5. Oktober, von 14 bis etwa 17 Uhr in Römerstein-Böhringen nachgegangen. Die Veranstaltung richtet sich an interessierte Landwirtinnen und Landwirte sowie Landnutzende. Eine Anmeldung ist erforderlich, teilt das Regierungspräsidium in einem Schreiben mit.

Einen gesunden Boden wünschen sich alle, die mit ihm arbeiten und von ihm leben. Wie wichtig die natürliche Bodenfruchtbarkeit dafür ist, wie das Leben im Boden damit zusammenhängt und was die wirkungsvollsten praktischen Maßnahmen zur Entwicklung natürlicher Bodenfruchtbarkeit sind, erfahren Interessierte im Rahmen eines Vortrags mit anschließender Feldbegehung. Ulrich Hampl, Berater und Referent im Ökolandbau, führt in die praktischen Maßnahmen zur Förderung der natürlichen Bodenfruchtbarkeit im Ackerbau ein. Bei der anschließenden Feldbegehung wird die Spatendiagnose vorgestellt, eine einfache und präzise Methode zur Beurteilung des Bodengefüges und der Bodenfruchtbarkeit.

Christoph Felgentreu ist Agraringenieur und hat es sich zur Lebensaufgabe gemacht, landwirtschaftliche Böden durch nachhaltigen Anbau zu verbessern. An diesem Nachmittag wird er über das Spektrum an Pflanzen, Pflanzengruppen und Gemengen, die es für den Zwischenfruchtanbau gibt, referieren. Ihr wertvoller Beitrag für einen gesunden Boden sowie die wesentlichen Rahmenbedingungen und Erfolgsfaktoren, die es beim Anbau von Zwischenfrüchten und Zwischenfruchtmischungen zu beachten gilt, werden vorgestellt.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Eine Anmeldung ist bis Montag, 3. Oktober, erforderlich beim Biosphärenzentrum Schwäbische Alb, Telefon 07381/93293831, per E-Mail unter biosphaerenzentrum@rpt.bwl.de oder im Internet unter https://www.biosphaerengebiet-alb.de/veranstaltungen. Der genaue Treffpunkt für die Veranstaltung in Römerstein-Böhringen wird bei Anmeldung bekanntgegeben.