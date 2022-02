Baden-Württemberg lockert kommende Woche: Das sind die Pläne

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) verkündete im Landtag in Stuttgart am Freitag den stufenweisen Öffnungsplan für die Corona-Auflagen.

„Wir treten in eine neue Phase der Pandemie ein“, sagte Ministerpräsident Kretschmann. Die Omikron-Variante erreiche dieser Tage ihren Höhepunkt. Trotzdem seien die Intensivstationen der pandemischen Lage gut gewachsen. Das wird sich durch die neuen Regeln ändern:

Wann sollen die neuen Regeln gelten?

Am Dienstag sollen neue Corona-Regeln im Kabinett beschlossen und notverkündet werden. Damit wären sie ab Mittwoch gültig. „Wenn die neue Verordnung in Kraft tritt, werden wir uns voraussichtlich in der Warnstufe befinden“, sagte Kretschmann.

Bleibt das bisherige Stufen-System bestehen?

Nein. Die Regierung möchte die Schwellenwerte für das Eintreten des Stufensystems anpassen. Zudem soll die Alarmstufe II komplett gestrichen werden.

Das macht aus einem 4-stufigen Modell ein 3-Stufen-Modell.

Die Warnstufe soll künftig erst greifen...

... wenn 4 Menschen pro 100.000 Einwohner in einer Woche auf eine Intensivstation eingeliefert werden oder...

in einer Woche auf eine Intensivstation eingeliefert werden ... 250 Intensivpatienten wegen einer Corona-Infektion behandelt werden müssen.

Die Alarmstufe soll künftig erst greifen...

... wenn 15 Menschen pro 100.000 Einwohner in einer Woche auf eine Intensivstation eingeliefert werden oder ...

in einer Woche auf eine Intensivstation eingeliefert werden ... ... 350 Intensivpatienten wegen einer Corona-Infektion behandelt werden müssen.

Die Basisstufe greift, wenn die Schwellenwerte der Warnstufe nachhaltig unterschritten werden.

Aktuell liegt die Hospitalisierungsinzidenz bei 8 und 286 Corona-Patienten liegen auf der Intensivstation.

Was ist bei 2G und 3G geplant?

Anstatt 2G, soll in vielen Bereichen 3G gelten. „Bei Veranstaltungen werden wir Auslastungsgrenzen erhöhen“, sagte Kretschmann.Clubs und Discotheken könnten unter strengen Bedingungen öffnen.

Was gilt für die Fasnet?

Fastnachtsveranstaltungen will Kretschmann unter gewissen Voraussetzungen im Südwesten zulassen. "Als leidenschaftlicher Fastnachts-Narr" verkündete der Ministerpräsident, dass "Veranstaltungen zur Pflege des örtlichen Fasnet-Brauchtums" nach vorheriger "Absprache mit den zuständigen Behörden unter der 3G-Regel möglich" seien.

In einer dpa-Meldung wurde auch die Möglichkeit von Fasnetsumzügen in Aussicht gestellt. Dies war von der Landesregierung zuletzt allerdings ausdrücklich ausgeschlossen worden. Das Staatsministerium konkretisierte laut SWR zwar, dass in der neuen Corona-Verordnung Fasnetsumzüge nicht mehr per se ausgeschlossen seien. Faktisch sei Umsetzung mit 3G-Regel allerdings heikel.

Was bedeutet die Corona-Verordnung für private Treffen?

Für Geimpfte und Genesene entfallen die Kontaktbeschränkungen vollständig. Für Ungeimpfte gilt weiterhin eine Kontaktbeschränkung. Sie dürften sich fortan mit bis zu 10 Menschen treffen.

Durch den Wegfall der 2G-Regel könnten aber Ungeimpfte mit einem aktuellen Coronatest wieder mehr am öffentlichen Leben teilnehmen. Beispielsweise körpernahe Dienstleistungen wie den Frisörbesuch wahrnehmen oder ins Restaurant gehen.

Warum werden die Corona-Regeln nicht vollständig aufgehoben?

Es gebe auch Risiken, betonte Kretschmann: Der Omikron-Subtyp BA.2 sei noch ansteckender als die Omikron-Variante. Die Krankenhäuser würden unter Ausfällen des Pflegepersonals leiden. Die Corona-Infektionen würden außerdem aktuell ältere Menschen erreichen.

„Entscheidend ist, dass wir aufmerksam bleiben.“ Deshalb müssten Lockerungen schrittweise erfolgen, wie es der Expertenrat der Bundesregierung empfiehlt.

Die neuen Corona-Regeln in Baden-Württemberg orientieren sich an den Bund-Länder Beschlüssen von Mittwoch.

Was bedeutet das für die Diskussion um eine Impfpflicht?

„Bei uns sind immer noch mehr als 10 Prozent der über 60-Jährigen nicht geimpft“, sagte Kretschmann. Für den nächsten Winter will der Ministerpräsident vorsorgen: Laut den Experten würden neue Varianten den Virustyp Omikron ablösen.

„Wir dürfen nicht so tun als wäre alles vorbei, aber Phase kontrollierter Öffnung vor uns liegt, wenn wir die Impflücke schließen, haben wir gute Chancen unsere Freiheit vollständig zurückzugewinnen.“ Winfried Kretschmann

Eine Infektion mit Omikron werde nicht ausreichen, um einen ausreichenden Immunschutz aufzubauen. Dagegen habe sich gezeigt, dass eine vollständige Impfung vor dem Krankheitsverlauf auch der Varianten schütze, so Kretschmann.

„Eine hohe Impfquote ist die beste Vorsorge vor neuen Varianten und einer neuen Infektionswelle im Herbst und Winter“, sagte der Ministerpräsident. „Wir dürfen nicht so tun als wäre alles vorbei, aber Phase kontrollierter Öffnung vor uns liegt, wenn wir die Impflücke schließen, haben wir gute Chancen unsere Freiheit vollständig zurückzugewinnen.“

Was bedeuten die angekündigten Regeln für die Zukunft?

Kretschmann sprach sich für eine allgemeine Impfpflicht und ein Impfregister aus: Ein solches wäre hilfreich und könnte in der Pandemie Information zur Impfquote liefern, wenn es in einer Region Ausbruch gibt. Deshalb habe man sich mit Hessen für Einführung eines Impfregisters eingesetzt.

Sollte die Alarmstufe wieder erreicht werden, könnten auch wieder strengere Regeln gelten. Kretschmann will über der 19. März handlungsfähig bleiben. "Wenn wir eines gelernt haben, dann, dass die Pandemie unberechenbar ist", sagte er. „Gerade, weil wir jetzt Öffnungsschritte gehen, die mit Risiko verbunden sind, ist das Gebot der praktischen Vernunft, dass man nicht alle Instrumente streicht, die man für Ernstfall braucht.“

Deshalb habe Kretschmann in einer Protokollerklärung den Bundestag aufgefordert, den Ländern ein Eingreifen über den 19. März zu ermöglichen „Es ist klar, dass nur eingegriffen wird unter Maßgaben der Pandemie und Abwägung der Schäden, wie wir es immer gemacht haben“, sagte er.