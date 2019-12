So setzt der Personalmangel der Stadt zu

Tuttlingen - Schon seit mehr als einem Jahr sucht die Stadt Tuttlingen nach Ingenieuren. Zwei Stellen sind ausgeschrieben. Bewerber nicht in Sicht. Auch ErzieherInnen werden dauerhaft gesucht. Sie können zwar relativ schnell nachbesetzt werden. Aber eine schnelle ist nicht gleich eine gute Kinderbetreuung. Der Fachkräftemangel trifft den öffentlichen Dienst, die Stadt und ihre Bürger.

Seit 2000 ist Klaus Jansen bei der Stadt. Er leitet den Fachbereich Familie, Integration und Soziales. In den vergangenen Jahren hat sich der Pool seiner Mitarbeiter deutlich vergrößert. Allein die Zahl der Erzieher ist um das Doppelte auf 150 gestiegen. Hinzu kommen 40 Sozialpädagogen und Verwaltungsbeamte. „Der Krippenausbau oder auch die verlängerten Öffnungszeiten: damals war das alles noch kein Thema. Die Aufgaben nehmen immer weiter zu“, sagt Jansen. Derzeit seien alle 25 Betreuungseinrichtungen zwar voll besetzt. „Aber jeden Monat haben wir mehrere Bewerbungsgespräche.“

Die Fluktuation sei bei den Erzieherinnen besonders hoch – unter den 150 Angestellten in diesem Bereich sind gerade einmal zwei Männer. „Meist kommen Frauen im Alter von Anfang, Mitte 20 ins Team. Da dauert es dann auch nicht mehr lange mit der Familienplanung. Sie bekommen Kinder oder ziehen weg.“ Das sei schlecht fürs Teambuilding. Und schlecht für die Kinder, erklärt Jansen.

„Für Krippenkinder gibt es lange Eingewöhnungsphasen, die von Eltern und jeweils einer Bezugserzieherin begleitet werden.“ Bricht diese weg, bricht auch das Vertrauen. „Mit einer neuen Bezugsperson fremdeln die Kinder oft“, sagt Jansen. Aber auch in der offenen Jugendarbeit, zum Beispiel bei Streetworkern, sei ein ständiger Mitarbeiterwechsel problematisch. „Es dauert lange, bis sich die Jugendlichen trauen, ehrlich zu sagen, wo sie sich Unterstützung wünschen. Wechseln die Bezugspersonen oft, denken sie irgendwann: Der bleibt ja eh nicht lang.“

Klar, Tuttlingen sei nicht der Nabel der Welt. Richtig erklären kann sich Jansen trotzdem nicht, warum so Wenige dauerhaft bleiben. „An der Bezahlung liegt es auf jeden Fall nicht.“ Rund 3300 Euro brutto verdient eine Erzieherin mit vier oder fünf Jahren Berufserfahrung – 400 Euro mehr als zum Beispiel eine Verwaltungsfachangestellte.

Unattraktiv seien die Tarife im öffentlichen Dienst aber für Ingenieure oder Informatiker, sagt Stadtsprecher Arno Specht. „Wir haben einen geringeren Spielraum als die freie Wirtschaft. Schon seit Jahren ist die Konjunktur gut, da ist es schwer Leute zu bekommen. Besonders im Hoch- und Tiefbau.“ Umgekehrt seien die Jobs im Rathaus gefragter, sobald die Wirtschaft schwächelt, erklärt Specht. „Da bieten wir mehr Sicherheit, weil wir nicht abhängig sind von der Auftragslage.“

Zwei Ingenieure fehlen aktuell. Das macht sich nicht nur im Büro bemerkbar. „Manche Bauprojekte verzögern sich dadurch, teils sogar mehr als ein Jahr.“ Selbst, wenn die Stadt ein externes Planungsbüro beauftrage, helfe das nicht weiter: „Wir brauchen immer jemanden, der im Rathaus die Bauherrenrolle übernimmt und die Planung intern abstimmt“, sagt Specht. Im Straßenbau komme man zum Beispiel nicht hinterher. „Die Bauarbeiten in der Stockacher Straße werden sicher länger dauern.“

Der Fachkräftemangel sei ein deutschlandweites Problem. In Tuttlingen möchte man die Mitarbeiter daher enger binden. „Wir haben die Aktion ’Mitarbeiter werben Mitarbeiter’ eingeführt. Wirbt einer der Angestellten einen Kollegen an, bekommt er eine Prämie“, erklärt Specht.

Speziell für den Erzieherberuf hat die Stadt ein neues Ausbildungsmodell eingeführt: die praxisintegrierte Ausbildung (PiA). Klassisch gehen Auszubildende erst zwei Jahre auf eine Berufsschule, bevor sie in einem Kindergarten ihr Anerkennungsjahr machen. Nur dieses dritte Jahr wird bezahlt. „Bei PiA zahlen wir ab dem ersten Monat. Die Azubis sind drei Tage in der Woche in einer Einrichtung, an den anderen zwei in der Schule“, erklärt Jansen.

Gute Ausbildungsprogramme. Darauf setzt auch das Landratsamt Tuttlingen. Was den Fachkräftemangel betrifft, reagiert die Behörde auf Anfrage unserer Zeitung aber verhalten. In den Bereichen Bau und Vermessungstechnik mache sich der Fachkräftemangel besonders bemerkbar, heißt es in der Antwort. Konkrete Angaben zu offenen Stellen, Veränderungen im Mitarbeiterstamm oder den Auswirkungen im Arbeitsalltag möchte die Behörde aber nicht machen.

Besserung sei vorerst nicht in Sicht, prognostiziert Klaus Jansen für seinen Fachbereich bei der Stadt. „Gerade bauen wir mit dem Kindergarten im Thiergarten eine komplett neue Einrichtung. Der Nendinger Kindergarten wird aus- und der in der Schmelze umgebaut.“ Für Jansen bedeutet das vorerst auf jeden Fall noch mehr Bewerbungsgespräche.