So schwer trifft Corona die Einzelhändler in Ulm

Mehr als die Hälfte der Ulmer Einzelhändler hat im Zuge der Corona-Krise starke Umsatzeinbußen hinnehmen müssen. Für 30 Prozent war oder ist die Krise sogar existenzbedrohend. Die Mehrheit (77 Prozent) schaut aber trotz aller Herausforderungen optimistisch in die Zukunft. Dies geht aus der achten Unternehmerkunden-Studie im Auftrag der Commerzbank hervor.

Für diese wurden bundesweit 3500 Einzelhandelsunternehmen mit einem Jahresumsatz von bis zu 15 Millionen Euro vom Meinungsforschungsinstitut Ipsos befragt, davon 50 in Ulm.

Auf Eigenkapital zurückgreifen

„Der wiederholte Lockdown und der damit verbundene Kundenverlust haben mehr als ein Drittel der Einzelhändler in Ulm vor große Probleme gestellt“, berichtet Cora Heide, Marktregionsleiterin Unternehmerkunden Süd bei der Commerzbank AG. Zwei von fünf Einzelhändlern mussten auf vorhandenes Eigenkapital zurückgreifen, um Umsatzeinbußen auszugleichen.

39 Prozent nahmen staatliche Hilfen in Anspruch, jeder Fünfte einen Bankkredit. „Wir haben alles getan, um unsere Kunden in der Krise schnell und unbürokratisch zu unterstützen und zu den verschiedenen Förderprogrammen zu beraten“, so Jörg Döring, Leiter Unternehmerkunden Ulm. Mehr als 41 Prozent der Ulmer Einzelhändler nutzten außerdem Kurzarbeit, um die Krise zu überbrücken. Bei der Hälfte der Unternehmen waren keine Personalmaßnahmen notwendig.

Nachholbedarf beim Konsum vor Ort

Die Corona-Krise hat laut den befragten Unternehmen das Einkaufs- und Konsumverhalten ihrer Kunden verändert. Dabei zeigen sich zwei gegenläufige Trends: „Einerseits hat Corona im Einzelhandel einen spürbaren Digitalisierungsschub ausgelöst, wie wir ihn auch als Commerzbank bei unseren Kunden feststellen“, erläutert Döring. So berichtet ein Viertel der Einzelhändler in Ulm, dass Kunden nun vermehrt online einkaufen. „Auf der anderen Seite sehen wir aber auch einen Nachholbedarf beim Konsum vor Ort. Denn ebenfalls jeder vierte Einzelhändler bemerkt wieder mehr Bedarf an persönlicher Beratung. Die Studie zeigt daher, dass Kunden in Ulm beide Kanäle nutzen wollen – digital und persönlich.“

Die Krise sei auch eine Chance

Auf diese Bedürfnisse der Kunden hat der Einzelhandel in Ulm mit verschiedenen Maßnahmen reagiert. So setzten 40 Prozent der Händler auf individuelle Kundentermine wie Click & Meet oder Click & Collect. 18 Prozent beraten Kunden auch online. 35 Prozent der Unternehmen investierten in den Auf- oder Ausbau einer Website oder App, weitere 20 Prozent in einen Online-Shop.

„In jeder Krise steckt auch eine Chance“, so Commerzbank-Unternehmerkundenleiter Döring. Immerhin 53 Prozent der Ulmer Einzelhändler wagten sich im Zuge von Corona an die Nutzung neuer Technologien. „Die Erfahrungen aus der dritten Welle sind für den Einzelhandel auch für die vierte Welle hilfreich. Dabei sind Onlineangebote als Ergänzung zum stationären Handel ein wichtiger Schlüssel für eine Teil-Kompensation von Umsatzeinbußen, gerade für das Weihnachtsgeschäft in Zeiten von 2G“, resümiert Commerzbank-Unternehmerkundenchefin Cora Heide.

Aktuell habe sich die Besucherzahl im deutschen Einzelhandel gegenüber vor Corona um zwölf Prozent reduziert, Restaurants verzeichnen sogar 40 Prozent weniger Gäste.

Wunsch: mehr Radwege und Grünflächen

Viele Einzelhändler zeigen sich jedoch auch besorgt um die Entwicklung der Ulmer Innenstadt. Zwei Drittel befürchten in den kommenden fünf Jahren eine Verödung des Stadtzentrums durch Schließungen kleiner Läden, Bars, Restaurants und Kultureinrichtungen. Um die Innenstadt attraktiver zu machen, wünschen sich 70 Prozent der Befragten daher mehr Radwege und Grünflächen. Ebenfalls 70 Prozent würden sich zudem über eine Verbesserung des Parkplatzangebots inklusive Elektroladestationen freuen. Die Lockerung der Öffnungszeiten war mit 18 Prozent weniger ein Thema.