So öffnet Teststation über Weihnachten

Die Teststation befindet sich im Rathaus Rot an der Rot, Klosterhof 14, Parkplätze sind vorhanden und die Station ist barrierefrei erreichbar. Terminreservierung und

Die Teststaion der Firma MB Medica in Rot an der Rot ist bis Weihnachten bis Donnerstag, 23. Dezember von 16 bis 19 Uhr sowie am zweiten Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember von 9 bis 12 Uhr geöffnet.

Nach Weihnachten geht es mit folgenden Öffnungszeiten weiter: Montag, 27. Dezember und Mittwoch, 29. Dezember, jeweils 16 bis 19 Uhr und Freitag, 31. Dezember, von 9 bis 12 Uhr.

Ab 3. Januar gelten die regulären Öffnungszeiten Montag, Mittwoch und Freitag von 16 und 19 Uhr sowie Samstag von 9 bis 11.30 Uhr.