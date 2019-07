So lief die dritte Etappe der Transalp für den Lindauer Biker Eisenbarth

Etappe drei von sieben liegt jetzt hinter uns. Als Zwischenbilanz muss ich sagen: Ich hätte nicht gedacht, dass dieses Rennen so krass ist. Ich bin komplett durch. Das Schlimmste sind die Anstiege. Manchmal geht es 1500 Höhenmeter am Stück einfach nur hoch. So etwas bin ich noch nie gefahren – und es liegt mir auch nicht so richtig. Da muss mich mein Partner Andi (Andreas Kleiber aus Lindenberg, d. Red.) manchmal richtig den Berg hochziehen. Daheim am Bodensee, wo ich ja auch trainiere, gibt es solche Anstiege einfach gar nicht.

Dieses Rennen verlangt mir alles ab und trotzdem bin ich zufrieden. Ich hatte noch keinen massiven Einbruch. Wenn es so weitergeht, wäre ich wirklich glücklich. Aber: Ich bin noch nie ein Rennen gefahren, das mehr als drei Etappen hatte. Alle meine bisherigen Rennen wären jetzt also schon rum. Hier haben wir noch nicht einmal die Hälfte und ich weiß nicht, wie ich auf die hohe Belastung in den nächsten Tagen reagiere.

Zu allem Überfluss habe ich mir noch eine Erkältung eingefangen. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Das ist jetzt richtig blöd. Ich werde heute Abend mal ein bisschen inhalieren und hoffe, dass das hilft.

Wir sind heute nach 92 Kilometern und 3400 Höhenmetern Zehnter geworden. Gar nicht schlecht für die Königsetappe. Im Gesamtrang liegen wir immer noch auf Rang acht. Beim ersten Anstieg habe ich heute mal ganz langsam gemacht. Das habe ich aus den vergangenen Etappen gelernt: Es schadet nicht, erst mal zu schauen, was so geht. Wir haben dann einen guten Rhythmus gefunden. Ein Team aus den Niederlanden war auf gleicher Höhe. Da konnten wir uns gut abwechseln. Insgesamt waren die Niederländer am Berg aber stärker als wir – oder zumindest stärker als ich. Am dritten Anstieg sind die uns deshalb davongezogen.

Zum Teil war es so steil, dass ich nicht wusste, ob schieben oder fahren schneller geht. Cool war dann, dass wir die Niederländer bei den Abfahrten wieder eingeholt haben. Ein richtiges Erfolgserlebnis – auch wenn sie uns zum Schluss, auf der letzten Passstraße, dann doch noch davongezogen sind und am Ende eine Minute vor uns im Ziel waren.

Die vierte Etappe am Mittwoch soll ein bisschen leichter werden. Sie gilt als der kleine Bruder der dritten Etappe. Hoffen wir mal, dass das stimmt.

Die Bike-Transalp gilt als das härteste Mountainbike-Rennen über die Alpen: 558 Kilometer und 18 447 Höhenmeter in sieben Etappen, von Tux im Zillertal nach Molveno nördlich des Gardasees. Für die „Lindauer Zeitung“ berichtet der Lindauer Mountainbiker Pirmin Eisenbarth (24) von seinen Erlebnissen.