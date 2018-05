So läuft die Punktevergabe beim ESC ab

50 Prozent der deutschen ESC-Punkte gehen auf ihr Konto: die Singer-Songwriter Max Giesinger und Mike Singer, die Ravensburger Songschreiberin Lotte, Schlager-Ikone Mary Roos und „Revolverheld”-Manager Sascha Stadler sind die Mitglieder der nationalen Jury für den Eurovision Song Contest 2018.

Sie dürfen – wie auch die Zuschauer in Deutschland – zweimal abstimmen: im ESC-Finale am Sonnabend, 12. Mai, und zuvor im zweiten Halbfinale am Donnerstag, 10. Mai. Im zweiten Halbfinale entscheidet sich, welche zehn Acts von den 18 antretenden ins Finale einziehen. Im Finale sind 26 Acts dabei, alle 43 am ESC teilnehmenden Länder wählen ihre Favoriten. Das Publikums-Voting und das Jury-Voting haben in den Shows gleich viel Gewicht. Bei der legendären Abstimmungsrunde „Und zwölf Punkte gehen an …” im Finale wird das Ergebnis der Jury live verkündet.

Das erste und zweite Halbfinale finden am 8. und 10. Mai statt. Das Finale ist am 12. Mai ab 21 Uhr live aus Lissabon im Ersten und im Livestream auf eurovision.de zu sehen. Um 20.15 Uhr startet der „Countdown von der Reeperbahn“ live mit Moderatorin Barbara Schöneberger. Die beiden Halbfinale gibt es auf eurovision.de im Livestream und bei „One“ im Fernsehen.

Beim deutschen ESC-Vorentscheid „Unser Lied für Lissabon“ hat sich Michael Schulte mit seinem Song „You Let Me Walk Alone“ das Ticket fürs Finale gesichert. Der Singer-Songwriter erreichte in der Castingshow The Voice of Germany 2012 den dritten Platz. (sz/dpa)