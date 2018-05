So klappt’s mit der Wildblumenwiese

Ellwangen (ij) - Bienen, Wildbienen, Insekten und die Vogelwelt sind unverzichtbar. Deshalb hat der Nabu Ellwangen die Aktion „Ich blüh auf“ gestartet. Gartenbesitzer können mit einem Blühstreifen Insekten eine neue Heimat geben.

Inzwischen zeigt sich selbst in naturnah gehaltenen Bereichen, dass Nistkästen immer öfter leer bleiben, Bienen- Wildbienen immer weniger werden und die Schmetterlinge ganz ausbleiben. Die Studie, die den Insektenrückgang von 75 Prozent bestätigte, war für Eva Stengel der Auslöser, aktiv zu werden und die Kampagne mit dem Motto „Ich blüh auf“ auf den Weg zu bringen. Bei der Initiative geht es darum, mehr Lebensraum und Nahrungsgrundlagen für Insekten und Vögel zu schaffen. Unter anderem, in dem Flächen mit regionalen Wildblumenarten bepflanzt werden. Ob auf städtischem Gebiet, in der Landwirtschaft, in Schulen, Unternehmen und in vielen privaten Gärten.

Einen Wildblumenstreifen anzulegen, geht so:

1Zuerst wird ein Stück Rasen entfernt und der Boden umgegraben. Wenn große Flächen in Blumenwiesen umgewandelt werden, kann das schnell teuer werden. Eine Alternative ist dann die „Zebrasaat“: Dabei werden nur einige Meter breite Streifen in Blumenwiesen umgewandelt. Ziel ist, dass sich die Blumen im Laufe der Zeit auch in die angrenzenden Flächen ausbreiten.

2Je magerer der Boden, desto einfacher. Auf der rasenfreien Fläche wird eine Schicht Spielsand aus dem Baumarkt ausgebracht und etwas eingeharkt. Dann zwei Wochen ruhen lassen und vor der Aussaat gründlich jäten.

3.Nicht jeder Wildblumensamen ist aus ökologischer Sicht sinnvoll. Manche blühen nur ein Jahr. Für den Blühstreifen empfiehlt der Nabu speziell für unsere Region geeignete Blühmischungen. Sie müssen nur einmal im Jahr, im Spätherbst oder im Frühjahr, gemäht werden.

4Wiesenpflanzen sind Lichtkeimer. Deshalb wird das Saatgut nicht in die Erde eingearbeitet, sondern mit einer Rasenwalze oder Brettern gut angedrückt. Für eine gleichmäßige Aussaat kann man das Saatgut mit Sand oder Sägemehl vermischen. Bei der Aussaat muss der Boden feucht sein. Die Aussaat sollte bis Juni erfolgen. Bis es blüht, dauert es einige Wochen. So lange sollte die Flächte feucht gehalten werden.

5 Gemäht werden sollte erst, wenn der Großteil der Pflanzen Samen gebildet hat. Das Schnittgut sollte anschließend zwei bis drei Tage auf der Fläche trocknen, damit die Samen herausfallen können. Um für die Insekten Rückzugsmöglichkeiten zu erhalten, sollte die Wildblumenwiese nicht auf einmal, sondern in Abschnitten gemäht werden.

Auch für Balkonkästen gibt es insektenfreundliche Pflanzen. Der Gartentreff und die Baumschule Müller in Ellwangen verkaufen die empfohlenen Samenmischungen und insektenfreundliche Pflanzen.