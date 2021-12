So ist die Landkreisverwaltung über die Feiertage geöffnet

Wie das Landratsamt Ostalbkreis mitteilt, haben alle Dienststellen am Heiligen Abend, 24. Dezember, an Silvester, 31. Dezember und am 6. Januar 2022 geschlossen.

Am 23. Dezember 2021 gelten geänderte Öffnungszeiten:

· Zulassungsbehörden in Aalen und Schwäbisch Gmünd 7.30 bis 15.30 Uhr

· Zulassungsbehörde Bopfingen 7.30 bis 12 Uhr

· Zulassungsbehörde Ellwangen 13.30 Uhr bis 15.30 Uhr

· alle anderen Dienststellen schließen an diesem Tag um 16 Uhr

Vom 27. bis 30. Dezember und am 7. Januar ist die Landkreisverwaltung zu den üblichen Zeiten geöffnet. Diese finden Sie unter www.ostalbkreis.de, Kontakt.

Die Dienststellen der Landkreisverwaltung dürfen nur mit 3G-Nachweis betreten werden. Der 3G-Nachweis muss zusammen mit einem Ausweisdokument dem jeweiligen Ansprechpartner im Landratsamt vorgelegt werden. Außerdem muss ein Mund-Nase-Schutz in Form einer medizinischen oder einer FFP2-Maske getragen werden.

Um Wartezeiten und somit auch Personenkontakte zu reduzieren, wird dringend empfohlen, nur in unbedingt notwendigen Fällen persönlich vorbeizukommen und dies möglichst nach Terminvereinbarung. Vorrangig wird gebeten, schriftlich, telefonisch oder per E-Mail Kontakt aufzunehmen.

Für den Besuch der Fahrerlaubnisbehörde Aalen und Schwäbisch Gmünd und der Geschäftsstellen des Jobcenters ist jedoch eine vorherige Terminvereinbarung zwingend erforderlich.