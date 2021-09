So ist das Wahlergebnis in den Gemeinden um Laupheim

AuLaupheim: CDU verliert erneut kräftigfwind für die SPD in Achstetten

Während die CDU sinkende Erststimmen (38,9 % statt 44,6 in 2017) und Zweitstimmen (32,1 % statt 42,5 in 2017) zu beklagen hat, spürt die SPD in Achstetten Aufwind. So holte Martin Gerster 17,4 % der Erststimmen. 2017 waren es noch 15,4. Bei den Zweitstimmen stieg der Anteil von 11,7 auf 17,5 %. Verluste bei den Erststimmen verzeichneten die Grünen mit 11,7% (16% in 2017). Relativ stabil blieben die Zweitstimmen mit 11,1 % (2017: 11,9).

Die FDP legte bei den Erststimmen von 7,8 auf 10,7% Prozent und bei den Zweitstimmen von 12,7 auf 16% zu. Bei der AfD sanken sowohl die Erststimmen von 12,3 auf 10,1% als auch die Zweitstimmen von 14,5 auf 11%. Die Linke büßte ebenfalls Stimmen ein.

Sie erhielt 1,3 Prozent der Erst- (2017: 2,5 %) und 1,5 % der Zweitstimmen (2017: 2,7 %). Die Freien Wähler kamen auf 3 Prozent der Erststimmen und 3,6 Prozent der Zweitstimmen. „Die Basis“ erreichte 2,3 Prozent der Erst- und 2,4 Prozent der Zweitstimmen in Achstetten. Die Wahlbeteiligung lag in der Gemeinde bei 83,7 Prozent, davon wählten 52 Prozent per Brief. Zum Vergleich: Die Wahlbeteiligung an der Bundestagswahl 2017 lag in Achstetten bei 77,7 Prozent, davon wählten 22 % per Brief.

Burgrieden: CDU sackt erneut durch

In der Gemeinde Burgrieden ist die CDU wie schon 2017 tief gefallen: bei den Erststimmen von 42 auf 33,4 %, bei den Zweitstimmen von 40,7 auf 29 %. Die SPD dagegen hat zugelegt und verbuchte plus 2,4 % Erst- und plus 5,2 % Zweitstimmen. Die grüne Kandidatin Anja Reinalter fiel gegenüber 2017 von 16,1 auf 12,4 % zurück. Bei den Zweitstimmen legten die Grünen zwar von 10,5 auf 11,6 % zu; sie rangieren aber erneut hinter der FDP, die ihr Ergebnis von 11,2 auf 14 % steigerte, und hinter der AfD, die 12,5 % holte, zwei Prozent weniger als vor vier Jahren. Bei den Erststimmen schraubte Florian Hirt das Resultat der Liberalen von 6,9 auf 9,6 %. Die AfD-Direktkandidatin Rebecca Weißbrodt kam auf 11,8 %, das sind 1,2 % weniger als ihr Vorgänger 2017 auf sich vereinte.

Jan Zubel, Kandidat der Partei Die Basis, bekam 3,46 Prozent der Erststimmen und liegt gleichauf mit Ulrich Bossler von den Freien Wählern. Letztere schafften immerhin knapp drei Prozent der Zweitstimmen, die „Basis“ landete hier unter „Ferner liefen“. Die Linke stürzte von 4,8 auf 1,1 Prozent der Zweitstimmen ab. Die Wahlbeteiligung lag bei 82 Prozent (2017: 79,7 %), der Anteil der Briefwähler bei 44,3 Prozent.

FDP-Anteil nimmt in Mietingen zu

Ein Minus bei Erst- und Zweitstimmen muss die CDU in der Gemeinde Mietingen hinnehmen. So sank die Zahl der Erststimmen von 49,7 auf 40,8 % Auch die Zweitstimmen sanken im Vergleich zu 2017 von 49 auf 34,5 %. Über Zuwächse kann sich die SPD freuen. 15,9 % (2017: 13,7) der Erststimmen und 16,6 % (2017: 10,9) der Zweitstimmen. Anja Reinalter (Grüne) erhielt 11,9 % der Erststimmen. 2017 waren es 15,5 %. Die Zweitstimmen stiegen leicht von 11,2 auf nun 12,1 % an.

Bei den Erststimmen legte die FDP mit 10 % deutlich zu. Bei der Wahl 2017 hatte sie in Mietingen lediglich 5,8 % geholt. Aber auch bei den Zweitstimmen erreichte die FDP nun ein Plus: 14,2 statt 9,8 %. AfD-Kandidatin Rebecca Weißbrodt holte in Mietingen 9,9 % der Erststimmen. 2017 hatten 10,8 % der Wähler ihre Erststimme an die AfD gegeben. Die Zweitstimme sank leicht von 11,4 auf nun 10,4 %. Die Linke erreichte knapp 1 % der Erststimmen (2017: 2,5) und 1,7 % der Zweitstimmen (2017: 3,3). Auf die Freien Wähler entfielen 2,6 Prozent der Erst- und knapp 3 % der Zweitstimmen. Die Partei „Die Basis“ kam auf 1,8 % der Erst- und 2,1 % der Zweitstimmen. Die Wahlbeteiligung lag mit 84,5 % auf dem Niveau der Bundestagswahl 2017. Davon wählten 51,7 Prozent per Brief.

SPD und AfD bleiben in Schwendi stabil

Die CDU mit Josef Rief hat in der Gemeinde Schwendi 37,4 % der Erststimmen geholt, 2017 waren es noch 48,9 %. Von den Zweitstimmen entfielen 32,3 % Prozent auf die CDU (2017: 46,8). Die SPD blieb bei den Erststimmen mit 15,6 % relativ stabil (14,6 in 2017). Bei den Zweitstimmen legte sie von 14 auf 17,1% zu. Die Erststimmen der Grünen gingen von 13,9 auf 10,6 % zurück, die Zweitstimmen legten leicht zu von 9,2 auf 10,7%.

Fast verdoppeln konnte die FDP ihr Ergebnis bei den Erststimmen von 5,7 auf 10,4%. Auch die Zweitstimmen legten zu auf 14,4 % (10,6 % in 2017). Die AfD erreichte mit 10,9 % der Erststimmen ein ähnliches Ergebnis wie 2017. Damals erzielte sie 11,7 %. Die Zweitstimmen blieben bei 11,7 % stehen.<EP,1>Die Linke büßte bei den Erststimmen (von 3,2 auf 1 %) und Zweitstimmen (von 3,6 auf 1,4 %) ein. Die Freien Wähler kamen auf 2,8 Prozent der Erst- und 3 Prozent der Zweitstimmen in Schwendi. Die Partei „Die Basis“ erhielt 2,9 Prozent der Erststimmen und 3,1 Prozent der Zweitstimmen. <EP,1>Die Wahlbeteiligung in Schwendi betrug 78,9 %, davon waren 37,5 Prozent Briefwähler. Die Wahlbeteiligung im Jahr 2017 hatte bei 78,8 Prozent gelegen.

Josef Rief büßt 8,7 Prozent an Erststimmen in Wain ein

Herbe Verluste für die CDU auch in Wain: Josef Rief büßte gegenüber der 2017er-Bundestagswahl 8,7 % an Erststimmen ein; das Zweitstimmenergebnis der Christdemokraten schrumpfte um 8,6 Prozent auf 31 %. Der SPD-Kandidat Gerster musste sich mit 13,9 % der Erststimmen begnügen, 2017 holte er 15,3 %. Bei den Zweitstimmen legte die SPD um 1,9 auf 14,2 % zu.

Die grüne Bewerberin Anja Reinalter steigerte ihr persönliches Resultat um ein Prozent auf 11,2 %. Bei den Zweitstimmen legten ihre Partei deutlicher zu: um 3,1 auf 11,5 Prozent. Den größten Zuwachs bei den Erststimmen verbuchte der FDP-Kandidat Florian Hirt: Auf ihn entfielen 11,3 %; 2017 mussten sich die Liberalen mit 6,5 % begnügen. Bei den Zweitstimmen steigerten sie sich um 1,9 auf 14,8 %.

Höchstmarken in der Raumschaft hatte 2017 die AfD erzielt. Jetzt fiel sie bei den Erststimmen um 3,9 auf 11,9 % und bei den Zweitstimmen um 4,6 auf 12,8 % zurück. Die Linke verlor an Boden, die Freien Wähler blieben unter vier Prozent, Die Basis lag bei 2,5 %. Die Wahlbeteiligung in Wain erreichte 80,9 Prozent (2017: 81,1 %), der Anteil der Briefwähler 44,8 Prozent.