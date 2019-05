Die Wahllokale sind seit 18 Uhr geschlossen – zahlreiche Wahlhelfer zählen in den 35 Städten und Gemeinden des Landkreises Tuttlingen die Stimmen aus. Als erstes stehen überall die Wahlzettel der Europawahl auf dem Programm. Über das vorläufige Wahlergebnis informiert das Landratsamt. Nun ist die Europawahl in allen Wahllokalen ausgezählt. Wie hoch die Wahlbeteiligung in den einzelnen Städten und Gemeinden war und wen die Wahlberechtigten im Europaparlament sitzen haben wollen, lesen Sie hier:

Landkreis Tuttlingen insgesamt:95 326 ...