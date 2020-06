Das Jahresheft über Vogelbeobachtungen im Landkreis Ravensburg ist soeben erschienen und wird an die Bezieher versandt. Nachdem Martin Lechner die Broschüre „Ornika“ 30 Jahrgänge lang herausgeben hat, ist der 31. Jahrgang 2019 von Gerhard Lang aus Wangen herausgegeben worden, wie er selbst mitteilt.

Das Heft enthalte auf 80 Seiten einen Bericht von Harald Denicke und Robert Morgen zum Kiebitz-Schutz im Föhrenried bei Ravensburg. In einem weiteren Bericht stelle Georg Heine aus Wangen die Entwicklung des Bestandes des Schwarzhalstauchers am Rohrsee dar. Während die Schutzmaßnahmen beim Kiebitz Erfolge vorweisen könnten, sei der Bestand des Schwarzhalstauchers extrem zurückgegangen.

Artenlisten zum Vorkommen der Vogelarten

Wie in den früheren Ausgaben von Ornika 1 bis 30 seien Artenlisten zum Vorkommen von Vogelarten in 18 Monitoringgebieten im Landkreis Ravensburg abgedruckt, die einen Vergleich der Gebiete untereinander ermöglichen. Neu im Jahrgang 2019 seien Verbreitungskarten zum Vogelvorkommen in allen Verwaltungsgemeinschaften im Kreis mit zwei Kartendarstellungen, nämlich die Beobachtungsorte bis 2018 und die Artenliste für jeweilige Jahr. Mit den Listen aus den 18 Monitoringgebieten und den Verwaltungsgemeinschaften würden die Herausgeber für Planungen in den Gebietskulissen auch Grundlagen zur Abwägung bieten.

Neu im jetzigen Heft seien auch Nachdrucke aus dem Newsletter der Naturschutzbund-Gruppe Ravensburg (Nabu). Diese würden sich mit dem Erlenzeisig, als Gast aus dem Norden, dem Vergleich von Entenarten und der Unterscheidung von Höckerschwan, Singschwan und Zwergschwan beschäftigen.

32. Jahrgang wird bereits gedruckt

Der 32. Jahrgang 2020 (Heft 1) befinde sich gerade im Druck und werde voraussichtlich noch vor den Sommerferien ausgeliefert, heißt es. Darin würden auch Bestandsveränderungen in der Vogelwelt im Kreis Ravensburg bis ins Jahr 2020 (Heft 2) dokumentiert und die Vogelartenlisten auf der Ebene der Gemeinden im Kreis veröffentlicht.