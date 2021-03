So geht es beim Boxtraining zu

Wie das Boxstudio in Ellwangen aussieht und was man im Training alles macht, damit haben sich Sascha Saar und Malte-Sander Schultes von der Grundschule Schwabsberg auseinandergesetzt.

Das DSN (Duke Sports Neumeier) Boxstudio wird von Daniel Neumeier und seiner Frau Sarah geleitet, die ebenfalls Trainerin im Boxstudio ist. Am Eingang steht ein Regal, in dem man seine Schuhe abstellen kann. Im Erdgeschoss befinden sich dann viele Fitnessgeräte und eine Theke. Darüber hinaus sind die Toiletten im Keller zu finden und zwei Räume, in denen man sich umziehen kann.

Nun zum Ablauf des einstündigen Trainings: Zu Beginn stellt man sich auf und ruft eine Begrüßung, die wie „hüss“ ausgesprochen wird. Nach dem Aufwärmen wird geboxt und es werden Techniken geübt.Das Ende der Trainingseinheit ist dann wie der Anfang – der Trainer ruft „hüss“ und die Teilnehmer antworten ihm.