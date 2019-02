So funktioniert der Southside-Bandcontest

Die Toten Hosen spielen beim Southside. Die Foo Fighters spielen beim Southside. Mumford & Sons spielen beim Southside. Nach der dritten Bandwelle sind die Bühnen für die Zeit vom 21. bis 23. Juni schon gut gefüllt. Etwas Platz ist aber noch für den Gewinner des SZene-Bandwettbewerbs. Am 16. März entscheidet sich, wer zum Southside fährt. Ins Finale haben es Malastaire, Voltkid und Die Prokrastination geschafft. Eine weitere Band könnt ihr ins Finale schicken!

Wen ihr zur Auswahl habt? Da wären Maybe I Am A Jedi aus Tuttlingen/Karlsruhe, Roadstring Army aus Ulm, Kosmo aus Ulm, Tom Slam aus Biberach, Einmal mit Profis aus Stuttgart, Maximilian Jäger aus Dornstadt, The Residence aus Memmingen und Grup Huub aus Kirchheim unter Teck. Noch mehr über die Bands erfahrt ihr auf www.instagram.com/schwaebische.de und unter www.schwäbische.de

Auf Instagram stellen wir euch jeden Tag eine der acht Bands vor. Am 4. März wird ausgelost, welche Bands gegeneinander antreten. Ab 6. März habt ihr dann auf Instagram immer zwei Bands zur Auswahl, von denen ihr eine im Rennen behalten könnt. Am Ende der ersten Runde sind noch vier Bands übrig, die ab dem 10. März in die zweite Runde starten. Eure beiden Favoriten treten dann in der dritten Runde am 12. März gegeneinander an. Wer sich dort durchsetzt, schafft es ins Live-Finale am 16. März.

Unter den Abstimmenden verlosen wir 2x1 Southside-Tickets.