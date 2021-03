So feiert die katholische Kirche in Ellwangen in diesem Jahr das Osterfest

Ellwangen (ij) - Auch in diesem Jahr müssen die Kirchengemeinden der Seelsorgeeinheit Ellwangen die Kar- und Ostertage unter Corona-Bedingungen feiern. Den Rahmen für die Veranstaltungen bilden die Anordnungen der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Geplant sind folgende Gottesdienstfeiern:

Am Palmsonntag, 28. März, finden die Gottesdienste mit Ausnahme der Vorabendmesse in der Basilika und des 8.30 Uhr-Gottesdienstes in Sankt Wolfgang unter freiem Himmel statt: um 9.30 Uhr in der Kirchengemeinde Sankt Patrizius auf dem Parkplatz hinter dem Landgasthof Klozbücher und in Sankt Vitus auf dem Marktplatz; um 10.30 Uhr in der Heilig-Geist-Gemeinde auf dem Platz vor dem Gemeindehaus und in Sankt Wolfgang auf dem Ehrenhof neben der Kirche.

Die Messe vom Letzten Abendmahl am Gründonnerstag, 1. April, wird in den vier Kirchengemeinden um 19 Uhr gefeiert.

Am Karfreitag, 2. April, sind alle Familien der Seelsorgeeinheit Ellwangen zum Stationenkreuzweg nach Sankt Wolfgang eingeladen. Dieser führt in der Zeit von 10 bis 13 Uhr um und in die Wolfgangskirche und kann dort unter Einhaltung der aktuell geltenden Hygienemaßnahmen von den einzelnen Familien selbständig begangen werden. Der Eingang befindet sich neben der Sakristei. Am Ende des Kreuzweges dürfen die diesjährigen Erstkommunionkinder ein Holzkreuz gestalten, das anschließend in der Kirche aufgestellt wird. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung und die Einhaltung der aktuellen Abstandsregeln sind verpflichtend. Um 13 Uhr begeht die Kirchengemeinde Sankt Patrizius die Feier vom Leiden und Sterben Christi, um 15 Uhr findet der Gottesdienst in Heilig Geist, Sankt Vitus und Sankt Wolfgang statt.

Familien mit ihren Kindern, besonders auch die Erstkommunionkinder dieses und des letzten Jahres, sind am Karsamstag, 3. April, um 16.30 Uhr auf den Platz vor dem Gemeindehaus der Heilig-Geist-Gemeinde zu einem österlichen Wortgottesdienst eingeladen. Um 20.30 Uhr feiern alle Kirchengemeinden die Osternacht, in Heilig Geist vor dem Gemeindehaus, in Sankt. Patrizius auf dem Parkplatz hinter dem Landgasthof Klozbücher, in Sankt Vitus in der Basilika und in Sankt Wolfgang auf dem Ehrenhof neben der Kirche. In diesen Gottesdiensten werden auch die mitgebrachten Osterspeisen gesegnet.

Am Ostersonntag, 4. April, finden die Gottesdienste in den Kirchen zu den üblichen Zeiten statt: um 9.30 Uhr in Sankt Patrizius und in der Basilika Sankt Vitus, um 10.30 Uhr in der Heilig-Geist-Kirche und in Sankt Wolfgang. Auch in diesen Gottesdiensten werden die mitgebrachten Osterspeisen gesegnet.

An jedem der Kar- und Ostertage wird ein Gottesdienst auf dem YouTube-Kanal der Seelsorgeeinheit Ellwangen live übertragen (se-ellwangen.drs.de): am Palmsonntag aus St. Wolfgang (10.30 Uhr), am Gründonnerstag aus Sankt Patrizius, am Karfreitag aus der Heilig-Geist-Kirche, am Karsamstag aus Sankt Wolfgang (20.30 Uhr) und am Ostersonntag aus der Basilika Sankt Vitus.

Zu allen Gottesdiensten ist eine Anmeldung auf dem jeweiligen Pfarrbüro bis einschließlich Mittwoch in der Karwoche während der Öffnungszeit oder per Mail verpflichtend nötig, da für alle Gottesdienste Teilnehmerlisten geführt werden müssen und vor allem in den Kirchen nur eine begrenzte Anzahl von Plätzen belegt werden darf.