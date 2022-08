Video: So fährt man einen Mähdrescher

Die Getreideernte ist so gut wie durch in der Region. In den vergangenen Wochen haben Landwirte und Lohnunternehmer die Kornfelder in Oberschwaben abgeräumt. Nur auf der Schwäbischen Alb stehen noch letzte Reste. Die Erntebedingungen waren in diesem Jahr durch das warme Wetter und wenig Regen gut. Für durchschnittlich gute Erträge sorgte Regen im Frühjahr.

Bei Altshausen mäht das Ravensburger Lohnunternehmen Christ den Weizen der Hofkammer des Hauses Württemberg. Wir waren mit Kamera und Drohne dabei und haben uns erklären lassen, wie man so einen Mähdrescher eigentlich steuert.