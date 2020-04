So erleben Lehrer das Homeschooling

Seit Wochen haben sie keine Kreide mehr an der Hand gehabt. Statt auf der Tafel müssen Lehrer ihren Schülern Unterrichtsinhalte über neue Wege vermitteln. Das Homeschooling kam plötzlich und fordere neben Schülern und Eltern auch sie heraus, sagen Constance Fuss und Stefan Böer, beide Lehrer am Immanuel-Kant-Gymnasium in Tuttlingen. Im Interview erzählen sie, was sie in den vergangenen Wochen gelernt haben und warum sie sich gegen Vorwürfe wehren, dass Lehrer zu wenig täten.

Wann haben Sie mehr zu tun: Homeschooling oder im Normalbetrieb?

Fuss: Die Präsenz für die Schüler ist anders. Ich bin den ganzen Tag erreichbar und schreibe Nachrichten, auch noch abends. Gleichzeitig muss ich wie sonst auch Aufgaben und Material vorbereiten. Wichtig ist, für die Schüler da zu sein, die gleich morgens am Rechner sitzen. Aber auch für die, von denen man länger nichts gehört hat.

Böer: Ich habe im Moment so oft mein Handy in der Hand oder sitze am Computer wie in den vergangenen 20 Jahren nicht. Mein Eindruck ist, dass ich mehr arbeite als im normalen Schulalltag. Vielleicht kommt es mir auch nur mehr vor, weil mir der räumliche Wechsel fehlt.

Stefan Böer unterrichtet Deutsch, Ethik und Sport am IKG. (Foto: privat)

Wir bekommen Leserzuschriften von unzufriedenen Eltern, die sagen, dass Lehrer zu wenig tun, der Kontakt auch über die Ferien gefehlt hat. Wie verteidigen Sie sich da?

Fuss: Bei uns zu Hause waren die ersten drei Wochen Home-Schooling wirklich anstrengend. Meine Kinder haben die Ferien gebraucht. Das ist für alle eine anstrengende Situation. Außerdem heißt das nicht, dass wir Lehrer in den Ferien nicht ansprechbar sind. Ich hatte viel Kontakt zu Schülern. Auch Eltern sollten sich nicht scheuen, uns zu fragen und um Hilfe zu bitten.

Constance Fuss unterrichtet Deutsch, Geschichte und Sport am IKG. (Foto: privat)

Böer: Viele haben den Eindruck: Die Lehrer gehen nicht in die Schule, dann machen die auch nichts mehr. Das ist definitiv nicht so. Selten wird gesehen, dass es viel zeitaufwändiger ist, einen digitalen Unterricht vorzubereiten als einen Unterricht im Klassenzimmer. Hier fehlt uns einerseits größtenteils die Erfahrung und andererseits müssen wir fast alles selbst neu kreieren. Was auch klar sein muss: Mit jeder Woche wird es schwieriger, Schüler zu motivieren.

Wie funktioniert Motivation ihrer Schüler über die Ferne?

Böer: Vor den Ferien hatten wir das klassische Modell mit Arbeitsaufträgen in den Hauptfächern. Aber das kann man nicht ewig so machen. Deswegen haben wir jetzt zwei Projektwochen in den Nebenfächern, da können die Schüler pro Woche mindestens ein Projekt wählen. Außerdem gibt es Zusatzangebote in den Hauptfächern.

Fuss: In Geschichte haben wir zum Beispiel ein Lernspiel von Planet Schule angepasst. Da laufen die Schüler digital in einer römischen Stadt umher, können sich mit Römern unterhalten. Geschichte ist so nicht trocken, sondern motivierend.

Also waren die vergangenen Wochen ein Digitalisierungs-Crashkurs für Sie?

Böer: Ich habe in den vergangenen Wochen so viel am Computer gelernt wie lange nicht mehr. Ich habe einen eigenen Youtube-Kanal gegründet und Erklärvideos gedreht. Auch den Messenger, über den wir an der Schule hauptsächlich kommunizieren, gab es vor sechs Wochen noch nicht. Das hat eine Kollegin aus dem Boden gestampft. Zusätzlich machen wir auch noch Videokonferenzen mit den Schülern.

Fuss: Ich nutze außerdem noch eine App, um Rechtschreibung und Grammatik zu wiederholen. Da kann ich den Schülern Aufgaben mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden zur Verfügung stellen. Das finden meine Sechstklässler sehr motivierend.

Das Home-Schooling kam sehr plötzlich, es gab kaum Vorlaufzeit. Inwiefern hat es dem Schulwesen gut getan?

Fuss: Während der Schulöffnung ging es die ganze Zeit um datenschutzrechtliche Bedenken. Was darf man, was nicht? Aber jetzt wurde sich plötzlich viel mehr auf die Praxis fokussiert. Auf dem Stand der Digitalisierung wären wir vielleicht in fünf Jahren sonst nicht gewesen. Die nächsten Wochen bergen neue Herausforderungen: Einerseits wird die Kursstufe unterrichtet werden, andererseits werden die anderen Klassen weiter im Homeschooling sein. Das ist für alle Familien ein Balanceakt.

Böer: Einiges davon könnte fortbestehen. Zum Beispiel eine Videokonferenz: zur Vorbereitung auf das Abitur als zusätzliche Motivation könnte man beibehalten. In Zukunft wird es wohl darum gehen, eine gesunde Mischung zu finden zwischen Unterricht in der Schule und zuhause. Ganz viel Positives ist dadurch eingeleitet worden. Damit wir Lehrer voneinander profitieren, tauschen wir uns über den Messenger zu unseren Ideen aus.

Wann haben Sie Ihren Job lieber gemacht: Vor oder nach Corona?

Fuss: Er macht vor allem Spaß, wenn wir die Schüler vor uns haben. Deswegen sind wir ja Lehrer geworden, wegen der Interaktion. Ich merke auch, dass mir das fehlt. Das geht den Schülern, glaube ich, genau so. Die Dinge, die neu sind, sind toll. Aber wir haben noch einen langen Weg zu gehen.

Böer: Ich finde die Phase gerade nicht schlimm, es ist anders und ich habe extrem viel gelernt, auch für die Zukunft. Aber die Schüler fehlen mir. Die Kinder melden das bei mir auch zurück. Die psychische Komponente ist nicht zu vernachlässigen. Die Kinder können ihre Freunde nicht mehr treffen oder Hobbys nachgehen. Diese Probleme bekommt man über die digitalen Kommunikationswege nur sehr schwer mit.