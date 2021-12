So denken die User über den Blitzer unter dem Schwenninger Weihnachtsbaum

Die Platzierung des Enforcement-Trailers neben dem Weihnachtsbaum auf dem Schwenninger Marktplatz sorgte in den vergangenen Tagen für Aufregung. Nach unserer Berichterstattung reagierte nicht nur die Stadtverwaltung, sondern es wurde auch im Internet fleißig diskutiert.

Die Debatte um den „Blitzer unter dem Weihnachtsbaum“ beschäftigte nicht nur die Bürger, die auf der Straße „Am Marktplatz“ zu schnell gefahren sind und einen Bußgeldbescheid bekamen, sondern auch Stadträtin Helga Baur, die den von der Stadt gewählten Standort scharf kritisiert und sogar als „geschmacklos“ bezeichnete. Die Stadtverwaltung wiederum sieht bei der Platzierung des Radargerätes kein Problem: „Der Einsatz des Trailers an dieser Stelle ist sowohl aus verkehrs- als auch aus gefahrenabwehrrechtlicher Sicht nicht zu beanstanden.“

Doch was halten eigentlich Bürger und Verkehrsteilnehmer davon, dass die Stadt Villingen-Schwenningen an dieser Stelle in den vergangenen Wochen Geschwindigkeitsmessungen vorgenommen hat? Die Meinungen in den Kommentaren unter dem jüngsten Artikel unserer Redaktion zu diesem Thema gehen im sozialen Netzwerk Facebook auseinander. Und dennoch sind Aussagen, wie die von Rolf M. eher die Seltenheit. Er schreibt: „Es gehört an den richtigen Stellen geblitzt, wo es gefährlich ist. Aber das hier finde ich gar moralisch verwerflich. Uns einen Blitzer unter den Weihnachtsbaum zu stellen.“ Viele Nutzer sehen allerdings weniger das Problem des Standortes, sondern vielmehr den Zweck des Gerätes. Ralf L. schreibt beispielsweise: „Wer sich an die vorgegebene Geschwindigkeit hält, muss doch auch keine Angst haben und muss sich auch nicht beschweren gehen.“ Auch Mike H. teilt die Meinung und verweist auf die Vorschriften: „Wieso beschwert sich jeder wegen dem Blitzer. Der steht anständig vor dem Christbaum und wenn man die Geschwindigkeit einhält, ist es doch kein Problem. Dann gibt’s auch kein teures Foto.“ Thomas K. kann die Diskussion ebenfalls nicht nachvollziehen und formuliert seine Meinung so: „Was soll die ganze Diskussion? Es gibt Regeln die aus begründbaren Thesen (oder auch in Gesetzen) verabschiedet worden sind. Wer sich in diesen Bandbreiten bewegt, hat doch keine Probleme. Die Demokratie beugt sich nicht nach einzelnen Befindlichkeiten. Kommt mal in der Realität an!“

Den Humor verloren haben einige der Kommentatoren aber nicht. So fragen die einen süffisant, weshalb das Geschenk unter dem Baum nicht wenigstens verpackt worden sei, andere wie Karl-Heinz T. begegnen wiederum der Debatte mit Ironie: „Es ist einfach unglaublich, da gibt es allgemein gültige Regeln und die Stadt VS traut ihren Bürgern nicht zu, diese auch einzuhalten. Und um dem Ganzen noch eine Krone aufzusetzen, kontrollieren sie auch noch und kassieren Bußgelder bei denen, die sich nicht an die Regeln halten. Wo sind wir denn hier gelandet?“

Die Diskussion dürfte allerdings nun auch beendet sein, denn laut Stadtverwaltung sollte der Enforcement-Trailer auf dem Marktplatz an diesem Dienstag vorerst letztmals gestanden haben – zumindest was diese Messperiode betrifft. Nach einer erneuten Umsetzung wird nun also andernorts geblitzt. Mal schauen, was es an dem Folgestandort zu beanstanden gibt.