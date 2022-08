Nur zu faul für einen richtigen Job? Influencer aus der Region kontern Vorurteile

Ihr Handeln in den sozialen Medien verfolgen täglich mehrere Tausend Nutzer. Sie sind dabei Vorbild, Inspiration und Motivation für jene, die ein ähnliches Ziel verfolgen oder mit denselben Problemen zu kämpfen haben.

Auch in der Region gibt es Influencer, die sich auf Instagram ein kleines Unternehmen aufgebaut haben, darunter auch Mubarak Idriess und Jonas Osswald aus Ravensburg, Melanie Schick aus Ochsenhausen und Lukas Pablo Lorenz aus Blaustein. Schwäbische.de hat sich mit den vier Jungunternehmerinnen und -unternehmern getroffen und die Menschen hinter ihren Instagramprofilen näher kennengelernt:

1. Mubarak Idriess: Mit Mode-Posts zum beruflichen Ziel

Für den Ravensburger Mubarak Idriess war von Anfang an klar: Sein Instagram-Kanal soll einen beruflichen und finanziellen Erfolg erzielen. Seit 2018 steckt der Student für Onlinemarketing täglich vier bis fünf Stunden in sein Social Media-Unternehmen "Mubiix".

Zu Instagram ist er durch eine Social Media-Veranstaltung gekommen, bei der er Influencern Tipps für besseres Marketing gab. Selbst noch kein Influencer, aber mit der eigenen Berufsperspektive nicht mehr zufrieden, wechselt er kurzerhand die Seite.

An einen zufälligen Durchbruch glaubt er von Anfang an nicht: "Jeder Mensch ist individuell und deswegen ist auch für jeden eine potenzielle Community vorhanden. Aber dann muss wirklich viel Arbeit investiert werden. Und da gibt’s auch keinen Trick, wie das einfacher oder schneller geht. Wenn du das diszipliniert durchziehst, hast du schon 80 Prozent geschafft."

Der 28-Jährige hat sich für einen Modeblog für Männer entschieden. Er sieht in der Branche eine gute Chance, Follower auf sich sich aufmerksam zu machen - möglichst im positiven Sinne. "Wenn ein Mann einen guten Stil hat, ist das auf jeden Fall bei Instagram eine Lücke, die man für sich nutzen kann", erklärt Idriess seine Wahl.

Ich laufe privat exakt so herum, wie man mich auf meinem Instagram-Kanal sieht. Mubarak Idriess alias Mubiix

Sein virtueller Kleiderschrank ist geprägt von Schwarz-, Weiß- und Brauntönen. Ein Stil, der ihm seinen eigenen Aussagen nach auch in der Offline-Welt gefällt. "Ich laufe privat exakt so herum, wie man mich auf meinem Instagram-Kanal sieht", betont er im Gespräch mit Schwäbische.de. "Wenn ich es nicht gerne tragen würde, würde ich es auch nicht bewerben."

Idriess sei es wichtig, trotz Streben nach beruflichem Erfolg sich selbst treu zu bleiben: "Ich versuche immer so gut es geht, authentisch zu sein. Danach kann dann am Ende des Tages jeder selbst entscheiden, ob man sich das als Vorbild nehmen möchte."

Gleichzeitig ist der Ravensburger aber auch überzeugt, mit unauffälligen Farben und Schnitten mehr Follower erreichen zu können als mit auffälligen Mustern. "Mit schlichten Farben ist die Inspiration für die Leute erfahrungsgemäß am größten", erklärt er. "Ich fahr' damit so ganz gut."

Idriess gehört zu den erfolgreichsten 3,5 Prozent

Mittlerweile folgen rund 214.000 Instagram-Nutzer seinem Kanal. Damit gehört er in Deutschland bereits zu der Gruppe der sogenannten Macro-Influencer - also jene 3,5 Prozent, die mehr als 100 000, aber weniger als 1 Million Follower haben.

Die Mehrheit der Influencer sind im Vergleich dazu mit 43 Prozent Mikro-Influencer, denen 5.000 bis 20.000 Nutzer folgen, etwas mehr als ein Drittel (35,4 Prozent) verzeichnen laut der Plattform "Statista.de" zwischen 1.000 und 5.000 Nutzer.

Die Vorstellung vieler Menschen, Instagram sei ein entspannter Job für Leute, die keine Lust auf eine "richtigen" Arbeit haben, hat sich für ihn seit Gründung seines kleinen Unternehmens nicht bestätigt.

Im Gegenteil: "Das Posten ist für mich noch der entspannteste Teil", sagt er. "Alles andere rundherum – die Klamotten herauszusuchen, Bilder zu machen, sie zu bearbeiten, Buchhaltung, Verhandlungen und so weiter – das macht richtig Arbeit. Am Ende des Tages ist es eben ein Unternehmen."

2. Lukas Pablo Lorenz: Der Traum vom Actionheld

Mit Instagram ein eigenes Unternehmen aufzubauen und sich damit selbstständig zu machen, ist auch Lukas Pablo Lorenz‘ gesetztes Ziel. Der 23-Jährige präsentiert sich dort seit nunmehr knapp vier Jahren als Fitnessmodel und Personaltrainer.

Wie Idriess ist auch er über einen befreundeten Influencer auf die Plattform aufmerksam geworden. "Ein Freund von mir hat ein Fitnesssponsoring für eine Nahrungsergänzungsfirma angeboten. Ich habe zu dem Zeitpunkt schon relativ lange trainiert und mir gedacht "Hey, das möchte ich auch machen."

Lukas Pablo Lorenz baut seit 2017/18 sein kleines Instagram-Unternehmen aus. (Foto: Privat)

Seit seinem zwölften Lebensjahr betreibt der gelernte Medizintechniker Krafttraining – angefangen mit den Zwei-Kilogramm-Hanteln seiner Mutter über Besuche im Fitnessstudio bis zu Training in sogenannten Parcour- und Calisthenic-Parks, beispielsweise in der Ulmer Friedrichsau.

"Als Kind habe ich gerne Actionfilme geschaut und immer gedacht: So Muskeln will ich auch mal haben", erinnert er sich schmunzelnd. "Ich habe mich dann viel eingelesen, wie das am schnellsten geht und kam so aufs Training."

Das Wissen über Sport und Ernährung hat er sich über Jahre im Selbstversuch angeeignet "und so nach und nach aussortiert, was für mich funktioniert und was eben nicht", ergänzt er.

Jungen Kraftsportlern rät er deshalb vor allem, möglichst viel mit dem eigenen Körpergewicht zu trainieren, von Anfang an auf die Ernährung zu achten und sich beim Training gut betreuen zu lassen – eine Empfehlung aus eigener Erfahrung.

Rückenprobleme wegen Zusatzgewichten

Denn mit nicht einmal 14 Jahren stellen sich bei dem gebürtigen Blausteiner starke Rückenprobleme ein, woraufhin er sein Sportprogramm umstellen muss. "Ich weiß nicht, ob ich zu hart trainiert habe oder woran es sonst gelegen haben könnte, jedenfalls hatte sich meine Wirbelsäule leicht verschoben, sodass mein damaliger Arzt mir geraten hat, ich müsse sofort aufhören, Zusatzgewichte zu verwenden", so Lorenz

Mit schonenderem Training regeneriert sich Lorenz‘ Wirbelsäule. Zur Motivation seiner etwa 213 000 "x1.pablo3"-Follower wählt er für seine Reels auf Instagram aber vor allem Grundübungen, die jeder problemlos nachmachen kann. "Ich achte sehr darauf, dass ich alles Schritt für Schritt erkläre und die Dinge in den Vordergrund rücke, die wirklich wichtig sind."

Der gute Körper ist ein Abfallprodukt, was dazukommt – das Auspowern reizt mich am Sport. Lukas Pablo Lorenz, Influencer aus Blaustein

Das Krafttraining ist für den Fitnessinfluencer privat vor allem ein Ausgleich zum Alltag: "Der gute Körper ist ein Abfallprodukt, was dazukommt – das Auspowern reizt mich am Sport."

Für sein Aussehen und seine geteilte Fotos erntet der 23-Jährige aber auch immer wieder Kritik, mit der er in den ersten Jahren umzugehen lernen muss. "Gerade, wenn man ein bisschen mehr Haut zeigt, wird man direkt abgestempelt", berichtet er. "Die Leute sind aber oft selbst unzufrieden mit sich, würden sie nie trauen, sich so darzustellen und machen deshalb andere nieder."

Dass aber gleichzeitig so viele Menschen sich für seinen Kanal interessieren, motiviert Lorenz weiterzumachen und sein Vorhaben voranzutreiben. Als nächsten Schritt möchte er mit seinem Manager eine eigene Fitnessmarke kreieren und darüber Sportkleidung vertreiben – um sein langjähriges Hobby endlich zum Beruf machen zu können.

3. Jonas Osswald: Gesund ernähren, sich aber auch mal etwas gönnen

Nach diesem Motto lebt, kocht und postet Jonas Osswald alias Johnnys.Fitfood. Für den gebürtigen Überlinger ist Instagram in erster Linie ein Hobby, hauptberuflich arbeitet er in der Jugendhilfe-Wohngruppen der Stiftung Liebenau.

"Ich hab schon immer gerne gekocht und die ersten Fotos eigentlich erstmal nur so auf Instagram geteilt", so Osswald. "Ich habe dann angefangen, die Rezepte unter meine Fotos zu schreiben und immer mehr Spaß daran bekommen, das Essen gut aussehen zu lassen. Irgendwann haben sich dann die ersten Firmen gemeldet."

Ich hatte definitiv ein paar Kilo zu viel und daran wollte ich was ändern. Jonas Osswald, Influencer

Die Leidenschaft zum Kochen und Experimentieren mit Lebensmitteln hat der 29-Jährige in der Pubertät für sich entdeckt: "Ich hatte definitiv ein paar Kilo zu viel und daran wollte ich was ändern. Und schnell war aber klar: Nur mit Sport geht’s eben nicht."

Osswald versucht zunächst, seine Ernährung mit Rezepten aus Fitnesszeitschriften umzustellen, merkt aber schnell, dass die Gerichte im Alltag entweder nur schwer umsetzbar sind oder ihm schlicht nicht schmecken. "Das war dann der Punkt, an dem ich begonnen hab, eigene Rezepte für mich zu entwickeln."

Die Küche seines Elternhauses in Markdorf wird ab dann zum Versuchslabor für neue Rezepte. Viel Gemüse, proteinreiche Zutaten, gesunde Fettsäuren wie Raps- oder Olivenöl, sogenannte komplexe Kohlenhydrate, zu denen unter anderem Reis, Kartoffeln und Vollkornprodukte gehören, sowie wenig Fleisch und Fisch sind für ihn wichtige Grundsätze beim Kochen. "Mir ist es wichtig, ausgewogen zu kochen, mit einem nachhaltigen Aspekt", sagt Osswald im Gespräch mit Schwäbische.de.

Ausgewogen und für einen sportlichen Alltag geeignet: Schon als Jugendlicher hat Jonas Osswald angefangen, Rezepte für seinen persönlichen Alltag zu entwickeln. (Foto: Jonas Osswald)

Zwar folgen mittlerweile knapp 32.000 Follower dem Rezeptentwickler, der Geschmack zählt für ihn aber immer noch mehr als das perfekte Foto. "Ich habe noch nie etwas gekocht, was mir nicht schmeckt oder was ich niemand anderem weiterempfehlen würde", sagt der heutige in Ravensburg lebende Influencer.

Auch sollten zu starke Einschränkungen in der Ernährung und ein ambitioniertes Sportprogramm seiner Ansicht nach nicht dazu führen, dass man das Leben nicht mehr genießen.

Mit Eintritt in die Pubertät und zunehmender Unzufriedenheit habe er selbst viel Fitness und Kraftsport getrieben und in dieser Zeit sehr genau aufs Essen geachtet. Mittlerweile ist er in dieser Hinsicht gelassener geworden. "Gesundheit, Genuss und Lebensqualität ist mir mittlerweile auch wichtiger als ein möglichst geringer Körperfettanteil", so Osswald.

4. Melanie Schick: Essen, das anderen Mut machen soll

Für Melanie Schick aus Ochsenhausen ist gerade dieser jedoch entscheidend für ein möglichst beschwerdefreies Leben. Die 26-Jährige leidet an Lipödem, einer Fettverteilungsstörung, bei der sich krankhaftes Gewebe vor allem an den Armen, Beinen und Bauch festsetzt.

"Das lässt sich auch nicht abnehmen", erklärt sie im Gespräch mit Schwäbische.de. "Deshalb ist es wichtig darauf zu achten, nicht noch weiter zuzunehmen – oder sogar gesundes Fett abzubauen. Denn umso mehr man zunimmt, desto schlimmer kann es werden."

Nicht jeder versteht, was Lipödem ist. Viele sehen darin eine Ausrede und denken, man ist nur zu faul zum Abnehmen. Melanie Schick, Influencerin aus Ochsenhausen

Mit ihrem Instagram-Kanal "delicious.melli" möchte Schick mit Rezepten zum Abnehmen motivieren, über die Krankheit aufklären und Betroffenen Mut schenken.

Von negativen oder gar verletzenden Kommentaren lässt sie sich dabei nicht herunterziehen. "Nicht jeder versteht, was Lipödem ist. Viele sehen darin eine Ausrede und denken, man ist nur zu faul zum Abnehmen", so die Ochsenhausenerin.

"Aber Lipödem ist wirklich schmerzhaft. Das macht kein Spaß, schon gar nicht bei so hohen Außentemperaturen. Man hat Wassereinlagerungen, Berührungen tun weh und man bekommt blaue Flecken, selbst wenn man sich nur leicht anstößt."

Obwohl Schick erst im Januar dieses Jahres die offizielle Diagnose erhalten hat, hat sie bereits vor ein paar Jahren ihre Ernährung umgestellt – kalorienarme Lebensmittel und viel Gemüse bestimmen ihren Speiseplan. Mal ein Eis oder ein bisschen Schokolade lässt sie sich aber nicht nehmen. "Ich persönlich bin der Meinung: Alles in Maßen statt in Massen. Nur Verzicht funktioniert auf Dauer nicht."

Der Erfolg stellt sich mit dieser Taktik trotzdem ein, allerdings mit einer beunruhigenden Beobachtung: "Ich habe vor zwei Jahren ungefähr 20 Kilogramm abgenommen. Dabei habe ich gemerkt, dass ich überall abnehme, außer an den Beinen, da hat sich nur minimal etwas verändert. Die Proportionen von Beinen, Armen und Taille passten nicht zusammen."

Instagram nutzte Melanie Schick neben ihrem Vollzeitjob bei einer Bank zunächst nur zur persönlichen Inspiration, bis sie angefangen hat, eigene Rezepte zu posten. Dann beginnen ihre Followerzahlen zu wachsen, heute lassen sich 22.600 Menschen von ihrem Account inspirieren.

Es war nie der Plan, dass das so groß wird, sagt Melanie Schick.

Für sie selbst ist Instagram auch eine Plattform, um mit anderen Betroffenen in Kontakt zu treten, sich über Therapieformen und den Umgang mit Lipödem auszutauschen.

"Ich kenne inzwischen allein durch durch Instagram einige aus dem Landkreis, die davon betroffen sind, weil ich darüber spreche", erklärt sie. "Jede zehnte Frau ist davon betroffen, aber nicht jede weiß es oder möchte darüber sprechen. Aber man fühlt sich besser verstanden von anderen, die das gleiche durchmachen."