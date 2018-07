SMS-Code: Zwölf Ziffern ersetzen Briefmarke

Hamburg (dpa/tmn) - Ist gerade keine Briefmarke zur Hand, lassen sich Brief oder Postkarte auch mit einem per SMS angeforderten Code frankieren. Und das geht so: eine SMS mit dem Stichwort „Brief“ oder „Karte“ an die Kurzwahlnummer 22122 schicken.

Kurze Zeit später kommt eine SMS von der Post zurück. Sie enthält eine zwölfstellige Ziffernfolge, die handschriftlich auf dem Brief beziehungsweise auf der Karte notiert werden muss. Und schon kann die Post abgeschickt werden. Allerdings kassiert die Post für diesen Service einen Aufschlag: Der SMS-Code für einen Standardbrief kostet 95 Cent, die digitale Briefmarke für die Postkarte schlägt mit 85 Cent zu Buche.