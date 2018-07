Slow Food feiert 20. Geburtstag

Hamburg (dpa) - Gastronomen und Intellektuelle aus aller Welt riefen am 10. Dezember 1989 in Paris die Bewegung „Slow Food“ als Initiative gegen „Fast Food“ und hektischen Alltag ins Leben. Heute hat Slow Food etwa 90 000 Mitglieder in mehr als 150 Ländern.

In Deutschland wurde in diesem Jahr die Zahl von 10 000 Mitgliedern und Förderern überschritten. Der 20. Geburtstag wird in diesen Tagen weltweit gefeiert. Auch Slow Food Deutschland feiert in seinen örtlichen oder regionalen Gruppen - Motto: „Wir feiern das lokale Essen“.

www.slowfood.com/terramadreday