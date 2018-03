Slawig Co. arbeiten schon am „Plan B“

Mit einigen Nachholpartien gehen die Landesligisten schon an diesem Wochenende in die Fortsetzung der Rückrunde. So der SV Denkingen, der in Bad Dürrheim anzutreten hat. Die anderen Teams aus dem Linzgau beginnen erst am darauf folgenden Wochenende. Im zweiten Teil der SZ-Serie „Fußball-Landesliga Südbaden vor dem Rückserienstart“ stehen der SV Großschönach, der FC Überlingen sowie Tabellenführer SG Dettingen/Dingelsdorf und dessen Verfolger FC Bad Dürrheim im Fokus.

Landesliga-Spitzenreiter SG Dettingen/Dingelsdorf hat in der Winterpause nicht nur die Weichen für die Rückserie, sondern bereits für die kommende Saison gestellt. Spielertrainer Thomas Peschel, früher unter anderem beim SC Markdorf, beim VfB Friedrichshafen und beim FV Ravensburg aktiv und damit auch in der Region Linzgau/Oberschwaben kein Unbekannter, hat angekündigt, sein Amt zum Ende der laufenden Spielzeit aus privaten Gründen niederzulegen und dem Verein bei Bedarf nur noch als Spieler zur Verfügung zu stehen. Nachfolger wird Peschels bisheriger „Co.“, Michael Pfister. Ob der dann einen Landes- oder einen Verbandsligisten übernimmt, entscheidet sich in den verbleibenden zwölf Spielen. Manfred Sobisch, der die SG als „Quasi-Manager“ ohne erwähnenswerte finanzielle Mittel, dafür aber mit viel Gespür für Talente und Charaktere zusammengestellt hat, nimmt dem Peschel-Team jedoch den Druck: „Wir sind doch alle selbst überrascht von diesem erfreulichen Zwischenergebnis. Der Aufstieg ist kein Muss. Unser Ziel ist natürlich, vorne dran zu bleiben. Aber wenn es am Ende nicht reicht, bricht für uns nicht die Welt zusammen.“ Personell hat sich zur Winterpause nicht allzu viel getan. Dabei täte sich die SG mittlerweile leicht, neue Gesichter zu präsentieren. Sobisch selbstbewusst:: „Wir sind in Konstanzer Fußball derzeit die Nummer eins. Die Spieler kommen mittlerweile sehr gerne zu uns, weil die sportliche Perspektive stimmt.“ Und so wechselte vom FC Konstanz Abwehrspieler Joshua Dummel in den Vorort. Verzichten muss die SG in der Rückserie dagegen auf Sebastian Scheideck, der aus beruflichen Gründen ein halbes Jahr in Südamerika weilt. – SZ-Prognose: Dettingen/Dingelsdorf steht für gewachsene Qualität. Das Peschel-Team wird Meister

Auf Rang drei liegt der FC Bad Dürrheim auf der Lauer. „Wir wollen den beiden Spitzenteams aus Bermatingen und Dettingen so lange wie möglich auf den Füßen stehen“, sagt Trainer Antonios Amanatidis. Die Schwarzwälder müssen ja schon diesen Samstag zum Nachholheimspiel gegen den SV Denkingen ran. Gelänge gegen die abstiegsgefährdeten Linzgauer ein Sieg, wäre der Rückstand auf das Führungsduo praktisch egalisiert. „Wir müssen aber nicht unbedingt aufsteigen, wir machen uns da überhaupt nicht verrückt“, sagt der Coach, der in der Rückserie auf seinen zweiterfolgreichsten Stürmer, Manuel Passarella (Mittelfußbruch in der Vorbereitung), verzichten muss. „Das trifft uns natürlich ganz hart“, sagt Amanatidis. Abgänge hatten die Dürrheimer in der Winterpause keine zu verzeichnen, dafür kam mit Waldemar Kleemann (von Bezirksligist FC Klengen) ein Spieler fürs Mittelfeld. Kleemann erwies sich in der Vorbereitung als echte Verstärkung. Zudem kehrt der langzeitverletzte Abwehrspieler Ivan Toplac (Kreuzbandriss im Sommer 2010) wieder in die Mannschaft Team zurück. Der Bad Dürrheimer Kader umfasst nur 17 Spieler, doch Amanatidis meint: „Das ist zwar knapp, aber die Spielerzahl hat in der Vorrunde auch gereicht.“ Dem jungen Team (der älteste Spieler war zu Saisonbeginn 26 Jahre alt) fehlte es in der Vorrunde allerdings an Konstanz. Insbesondere gegen Mannschaften aus dem hinteren Tabellendrittel ließ der FC einige Punkte liegen, wie zum Beispiel bei der Niederlage bei Tabellenschlusslicht SV Großschönach. Den Feinschliff holte sich die Mannschaft in einem viertägigen Trainingslager in Bahlingen/Kaiserstuhl. Dort konnte die Mannschaft unter optimalen Bedingungen arbeiten. Auch die Generalprobe gelang mit einem 3:0-Sieg über Schwarzwald-Bezirksligist FV Tennenbronn. Amanatidis hat den Aufstieg noch nicht abgehakt: „Viel wird davon abhängen, wie die Mannschaften aus den Starlöchern kommen.“ Der FV Bad Dürrheim scheint für den Auftakt bestens präpariert. – SZ-Prognose: Für die ersten beiden Plätze reicht es nicht, dafür sind Bermatingen und Dettingen/Dingelsdorf in dieser Saison einfach zu konstant.

Ob der SV Großschönach in den verbleibenden 13 Spielen genug Punkte sammeln kann, um nicht abzusteigen muss bezweifelt werden. In der sportlichen Führung ist das Team unverändert. Die Mannschaft geht mit dem Spielertrainergespann Mario Slawig und „Co.“ Thomas König in die Rückrunde. „Uns ist natürlich absolut klar, dass wir es ohne einen Superstart schwer haben werden, die Klasse zu halten. Ich gehe dieses Jahr von mindestens drei Absteigern aus, das macht die Situation nicht gerade besser für uns“, sagt König. Natürlich machen sich die derzeit abgeschlagenen Großschönacher Gedanken, wie es im Falle eines Abstieges weitergeht. An „Plan B“ wird intensiv gearbeitet. „Wir werden mit den Spielern frühzeitig reden, denn auch im Falle eines Abstieges in die Bezirksliga wollen wir in der kommenden Runde eine schlagkräftige Truppe ins Rennen schicken“, verrät der „Co.“. Der Kader blieb in der Winterpause unverändert. Das ist für die beiden engagierten Trainer ein gutes Zeichen. Die Bereitschaft, das fast Unmögliche zu schaffen, sei vorhanden: „Die Vorbereitung verläuft ordentlich“, sagt König weiter und verweist auf die Testspiele als Spiegelbild. Gegen Sipplingen gab es einen 2:1-Sieg, dagegen setzte es gegen Salem eine deutliche 0:3-Niederlage. „Das war in allen Belangen ein schlechtes Spiel. Im Training sind die Jungs sehr engagiert.“ Letzte Tests stehen noch gegen den SV Meßkirch und gegen Wilhelmsdorf/Riedhausen an. Danach hofft das Trainergespann, dass der erste Anzug sitzt. Da momentan keine verletzten Spieler zu beklagen sind, hofft der SV auf den Start nach Maß. Die erste Aufgabe wartet am übernächsten Wochenende beim Tabellensiebten, der DJK Donaueschingen. – SZ-Prognose: Der SV Großschönach spielt in der kommenden Saison in der Bezirksliga Bodensee.

Rainer Steck, Coach des Tabellenvierten FC Überlingen , absolvierte mit seiner Mannschaft eine intensive Vorbereitung, was sich aber zumindest in den Testspielen nicht niederschlug. So setzte es Niederlagen gegen die U19 der Stuttgarter Kickers (1:5) und den FV Donaueschingen (0:3). Gegen den SV Herrenzimmer behielt die Steck-Elf mit 1:0 aber die Oberhand. Die taktische Schulung, die Balleroberung und das Verwerten von Torchancen stand in den vergangenen Wochen im Vordergrund. Mit Meron (2. Mannschaft) und Aron Ghebretensae, Leutrim Hasametaj (beide Ziel unbekannt) sowie Max Ritzler, der zum FC Uhldingen wechselte, verließen vier Spieler die „Nullneuner“. Zugänge meldet der Tabellenvierte keine. „Meine Mannschaft für das erste Spiel steht noch nicht“, sagt Steck, dessen Mannschaft derzeit große Verletzungssorgen plagen. Die Sautter-Brüder Sascha und Patrick sind ebensowenig einsatzfähig wie Marcel Auer. Zwar wurden vier A-Junioren zu den Aktiven beordert, doch die Verletzten sind kaum zu kompensieren. Trotzdem hofft Steck auf einen guten Start. Mit dem VfR Stockach, dem FC Bad Dürrheim und dem FC Konstanz warten als Auftaktprogramm entweder Spitzenteams oder Derbykonkurrenten auf die Überlinger. „Wenn wir da nicht entsprechend punkten, besteht die Gefahr – auch angesichts der engen Tabellenkonstellation – nach hinten durchgereicht zu werden.“ Los geht’s für die Überlinger am Samstag, 26. März, in Stockach. – SZ-Prognose: Der FC Überlingen hält sich bis zum Schluss im vorderen Tabellendrittel.