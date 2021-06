Skurrile Idee zu Fronleichnam: Blumenteppich in der Pizzaschachtel

In Laupheim und den Umlandgemeinden ist am Donnerstag Fronleichnam gefeiert worden. In Schwendi schmückte in der Wortgottesdienstfeier ein Blumenteppich-Mosaik aus 36 Pizzakartons den Platz vor dem Seniorenzentrum Sofie Weishaupt.

So lief die Vorbereitung ab

Die Gottesdienstbesucher konnten vorab leere Kartons in der Kirche St. Stephanus abholen und zu Hause ein Motiv ihrer Wahl legen. Das bunte Gesamtkunstwerk zeigt die Kreativität von Kindern und Erwachsenen in der Gemeinde. Die Senioren des Seniorenzentrums schmückten ebenfalls zwei Kartons. Von den Erzieherinnen der Kita „St. Franziskus“ wurden Blumengrüße in den Symbolen der einzelnen Gruppen gestaltet.

Wie viele Menschen zum Gottesdienst kamen

Etwa 140 Besucher feierten bei sonnigem Wetter die Wortgottesfeier, die Edith Epple und Margret Botzenhardt gestalteten. Musikalisch umrahmt wurde die Feier von vier Musikern des Musikvereins Rota. Die Erstkommunionskinder aus diesem und dem vergangenen Jahr wirkten ebenfalls bei der Gestaltung mit.