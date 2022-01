Skuratov/Uehlin als neue Profitrainer beim ATC verpflichtet

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit neuem Schwung startet der Amateur-Tanzsportclub ATC „Graf Zeppelin“ Friedrichshafen in das neue Jahr. Anton Skuratov und Alona Uehlin leiten seit Januar 2022 die ATC-Trainingsgruppen der Turnierpaare in den lateinamerikanischen und Standardtänzen.

Das Profitanzpaar aus München kann in seiner tänzerischen Karriere auf viele nationale und internationale Erfolge zurückblicken. Skuratov/Uehlin gewannen die Europameisterschaft in der Königsdisziplin über 10 Tänze, wurden Weltmeister in der Kür Standard, Deutsche Meister über 10 Tänze sowie Standard und sind mehrfache Sieger und Finalisten von deutschen und internationalen Wettkämpfen in allen drei Disziplinen (Standard, Lateinamerikanisch und 10-Tänze). Außerdem gewannen sie zweimal die German Open Championships und wurden World Cup Sieger über 10 Tänze.

Alona Uehlin nahm 2020 an der RTL-Tanzshow „Let’s dance“ teil. Sie brachte ihrem Promi-Partner Moderator Sükrü Pehlivan das Tanzen bei und belegte mit ihm Platz 10.

Die tänzerische Ausrichtung des Paares wurde durch internationale Trainer wie William Pino und Alessandra Bucciarelli geprägt. Dieses Wissen soll nun in Friedrichshafen an die ATC-Paare weitergegeben werden.

Mit der Verpflichtung des Profi-Trainerpaares erwartet das ATC-Präsidium neue Motivation und einen Schub in der tänzerischen Entwicklung der leistungsorientierten Turniertanzpaare. Erste Trainingseinheiten haben Skuratov/Uehlin schon erbracht und dabei aufgezeigt, wo ihre Schwerpunkte liegen. Neben der Körperhaltung stellt auch das Schwungbild der Paare ein wesentliches Kriterium zur guten Präsentation auf dem Wettkampfparkett dar. „Über allem stehen natürlich körperliche Fitness und Ausdauerkondition“, betonte das russisch-stämmige Profipaar mit einem charmanten Lächeln.