Skifahrer Glötzner erleidet im Training Schienbeinprellung

Skifahrer Christoph Glötzner hat bei den Paralympics in Peking nach einem Trainingssturz auf den Start im Riesenslalom verzichten müssen.

Der 18-Jährige aus Neumarkt in der Oberpfalz erlitt eine schwere Schienbeinprellung und eine Muskelverletzung am Oberarm. Sein Start im abschließenden Slalom am Sonntag ist ebenfalls fraglich.

Am Donnerstag wäre Glötzner als einziger deutscher Athlet neben dem in seiner Klasse fahrenden Leander Kress (Friedberg) im Einsatz gewesen. Die alpinen Frauen und die nordischen Athleten haben Ruhetag.

© dpa-infocom, dpa:220310-99-457422/2