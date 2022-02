Skicross-Rennen in Russland abgesagt

Der Ski-Weltverband Fis hat die für dieses Wochenende geplanten Skicross-Rennen im russischen Sunny Valley abgesagt.

Die jeweils zwei Wettkämpfe der Damen und Herren finden aufgrund des Kriegs in der Ukraine nicht statt, wie der Verband mitteilte. Der Deutsche Skiverband hatte bereits am Vortag verkündet, dass seine Athleten bis auf Weiteres nicht mehr an internationalen Wettbewerben in Russland und der Ukraine teilnehmen werden. In der Qualifikation am Freitag waren ausschließlich russische Fahrer an den Start gegangen.

© dpa-infocom, dpa:220225-99-283183/2