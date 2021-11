Das Unternehmen SKF (Schwedische Kugellagerfabriken) wurde 1907 von Sven Winquist, einem schwedischen Ingenieur, gegründet und bietet Wälzlager, Dichtungen, Schmiersysteme und umfassende Dienstleistungen in den Bereichen Engineering, Wartung und Instandhaltung sowie Training an. Die erste Fabrik entstand in Göteborg (Schweden), an dem sich heute nach wie vor der Hauptsitz der SKF Gruppe befindet, die heute weltweit in 130 Ländern Niederlassungen hat. Die Unternehmensgruppe beschäftigt laut Angaben auf ihrer Homepage rund 44 400 Mitarbeiter, 6600 davon in Deutschland. Den größten Produktionsstandort der SKF Gruppe und Hauptsitz der SKF GmbH in Deutschland stellt hierbei Schweinfurt mit seinen rund 4100 Mitarbeiter dar. In Mühlheim arbeiten rund 160 Mitarbeiter. Dort werden seit 1959 Spezialprodukte für die Automobilindustrie gefertigt.