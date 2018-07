Skateboardprofi lädt zum Schnuppern

Ex-Skateboard-Profi Christoph Inger bringt in einem kostenlosen Workshop Interessierten ab sechs Jahren das Skaten bei. Reinschnuppern ist am Samstag, 10. September, zwischen 14 und 18 Uhr in der Skatehalle in der Spinnereistraße 1 möglich. Einfach vorbeikommen, rauf aufs Brett stellen und Spaß haben. Ab 28. September wird Inger jeden Mittwoch von 16 bis 17.15 Uhr Anfänger und von 17.30 bis 18.45 Uhr Fortgeschrittene trainieren. Am Samstag gibt’s für vier Sportler Gutscheine für diese Trainingseinheiten zu gewinnen.