Skandal beim Kressbronner Heimatball

Kressbronn - Einen kunterbunten, und fröhlichen Abend, garniert mit so manchen lokalpolitischen Speerspitzen, haben am Samstagabend die Gäste beim „Heimat nei der Ball“ in der ausverkauften Festhalle erleben dürfen. Rund 100 Mitwirkende des Narrenvereins Griesebigger sowie Freunde der Fasnetsgemeinschaft sorgten für ein Defilee der guten Laune.

Ein strammes Wochenende haben die Mitglieder des Narrenvereins Griesebigger hinter sich. Mit dem „Heimatball“ in der Festhalle und dem großen Narrensprung am Sonntag gab es nicht nur im Vorfeld für die Fasnetsfreunde viel zu tun. „Um so schöner, wenn wir am Ende alles so gut organsieren und durchführen konnten. Es waren zwei phantastische Tage“, resümierte Griesebigger Präsident Jörg Matthäus.

Die Hallenfasnet lebt: Zumindest, wenn man, wie die Besucher in der bis auf den letzten Platz gefüllten Festhalle, am Samstag das Vergnügen hatte, den „Heimat nei der Ball“ live und in Farbe zu erleben. Zuvor jedoch wurden die Gäste Zeuge eines schauderhaften Verbrechens: „Meine liebliche Prinzessin, Nina I. wurde von den Kropfenburger Argenhexen entführt“, sorgte sich seine Tollität Marvin I. Kurzerhand wurde eine gewagte Rettungsaktion geplant und die weibliche Schönheit der Kressbronner Fasnet aus den Fängen der düsteren Gesellen jenseits der Argen befreit. „Der Heimatball ist gerettet, lasst uns feiern und fröhlich sein“, riefen die erleichterten Protagonisten von der Bühne ins illustre Rund hinunter, nachdem Ehrenbüttel Alfons Schnell, freilich mit lautem Geschelle, gemeinsam mit der Maskengruppe, dem Prinzenpaar und den Gardemädels unter den Klängen der Schalmeien den Abend offiziell eröffneten.

Was aber wäre der Heimatball ohne die kleinen Geschichten, die im Ort ihre Runden machen? Da wussten die „Kressbronner Gentlemen“ (Klaus Bichler und Frank Habelmann) über eine autonome Autofahrt durch die Apfelplantagen in Atlashofen ebenso zu berichten, wie über sparsame Schwabenfrauen, deren Männer die vermeintlichen Weihnachtskränze aus Kunststoff so gar nicht artgerecht entsorgten. „En Pälzer“ namens Arndt Bitsch „verzählte“ von Rotznase Malte-Torben-Georg-Ewald, der gegenüber seiner Touristenmami Marietta-Jolie die Bärchenwurst im Supermarkt trotz intensiven Erziehungs-Crescendo verschmäht, während Bürgermeister Daniel Enzensperger närrische Bürgernähe im Rededuell mit Ralph und Samuel Kolars zeigte.

Schließlich habe dieser vom Regierungspräsidium kurz vor den Kommunalwahlen mit dem Beginn der Arbeiten zur Uferrenaturierung ein süßes Guzle erhalten: „Zufall oder gut getaktet?“, war die Frage des Abends. Oder sollten am Ende die verwilderten Landwirte im Ort, die Rechtschreibfehler auf der CDU-Homepage oder die Zusage für eine reduzierte Grundsteuer samt Duldung der Hagelnetze den Schultes doch noch in kommunalpolitische Bedrängnis bringen?

Die generationsübergreifende Garde brillierte mit einem Tanzfeuerwerk, die Turnermädels präsentierten flotte Akrobatik und die Betznauer Boygroup zelebrierte in bester A-Cappella Manier ihre Hymnen auf „scheene“ Mädla und deren andere. Da durften sich die Herren vom Komitee schon mal im Schwesternoutfit mehr oder weniger sexy und lasziv bewegen, bevor die Schalmeien mit fetzigem Sound dem Publikum einheizten und der Abend mit der Live Band „Taktgebräu“ bis weit nach Mitternacht kein Ende fand.

Langanhaltender Applaus für alle Akteure waren der verdiente Dank für einen unterhaltsamen und närrischen Abend, der trotz des Erfolges im nächsten Jahr programmtechnisch hier oder da etwas kürzer gestaltet werden sollte.