Sitzbänke am Spielbereich des TSV

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Ein vorbildliches Projekt, initiiert von den Ausbildungsleitern bei RAFI, Jana Brielmayer und Bruno Felder, hat in der Montage zweier Sitzbänke am Sportplatz in Ettishofen seinen Abschluss gefunden. Mit einem kleinen Einweihungsfest bei der „Bergstation“ – dem Sportheim des TSV Berg – haben Verantwortliche wie Azubis schon im Oktober das gelungene Projekt gefeiert. RAFI-Geschäftsführer Lothar Arnold ließ es sich nicht nehmen, gemeinsam mit seinem Team die Bänke an Bürgermeisterin Manuela Hugger und an Stefanie Reich sowie Jürgen Jehle vom TSV Berg zu übergeben.

Zum Hintergrund des Ausbildungsprojektes bei der RAFI GmbH & Co KG in Berg: „Jedes Jahr gehört eine Projektabwicklung zu den zusätzlichen Förderkursen unserer Auszubildenden. Und zwar egal, ob es sich dabei um eine angehende Industriekauffrau oder einen künftigen Elektroniker handelt. Die Azubis des zweiten Lehrjahrs sollen verschiedene Aufgaben meistern und dadurch einerseits auf die Abschlussprüfungen und andererseits optimal auf das Berufsleben vorbereitet werden. Für dieses Jahr lautete der Auftrag: Soziales Engagement in der Gemeinde Berg“, heißt es in einer Pressemeldung von RAFI. In Zusammenarbeit mit Bürgermeisterin Hugger war das Projekt schnell gefunden – nämlich die Gestaltung zweier selbstgefertigter, attraktiver Sitzgelegenheiten für den neu gebauten Spielplatz direkt neben dem RAFI-Stadion.

„Die Sitzbank ist ein Paradebeispiel dafür, wie ein Werkstück entstehen kann, bei dem viele mitwirken. Ob in der Planung, der Erstellung der ersten Entwürfe, der Festlegung von Arbeitsschritten, der Arbeitsteilung der Montage, der Absprache mit externen Dienstleistern und im Design. Es ist daher nicht verwunderlich, dass die Auszubildenden sich freudestrahlend einig waren, ihr Ziel erreicht zu haben. Fachübergreifend haben sie als Team gut harmoniert und super zusammengearbeitet. Sie haben ein besseres Verständnis für KollegInnen der anderen Abteilungen bekommen und konnten Fachkenntnisse im Projektmanagement sammeln“, schreibt die Firma RAFI dazu.

BMin Hugger findet: „Das Ergebnis kann sich sehen lassen und wertet die neue Freizeitanlage am Sportplatz definitiv auf. Herzlichen Dank für das Engagement.“