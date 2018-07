Sitar-Virtuose spieltin der Alten Kirche

Anlässlich der Kunstausstellung von Richard W. Allgaier gibt das deutsch-indische Ensemble Navarasa am Sonntag um 19 Uhr in der Alten Kirche ein Raga-Konzert. Dabei wird der Sitar-Virtuose Partha Bose aus Kalkutta von der Sängerin Esha Bandyopadhyay und Indranil Mallik mit dem Trommelpaar begleitet. Mit der Stuttgarter Saxaphonisatin und Komponistin Nikolas Lutz kommt es zu einem besonderen musikalische Dialog.Percussionist Peter Krämer wird auf der Cajon, einem aus Südamerika stammenden Rhythmusinstrument, die Melange an Klangfraben und Stimmungen abrunden. Die Ausstellung ist am Wochenende von 15 bis 18 Uhr geöffnet.