Sirenen heulen am Donnerstag Probe

Der zweite bundesweite Warntag ist am Donnerstag, 8. Dezember, ab 11 Uhr. An diesem Tag haben Bund, Länder und Kommunen die Möglichkeit, ihre Warnmittel wie. Sirenen, Lautsprecherwagen und Warn-Apps zu testen. Konkret bedeutet dies, dass um 11 Uhr eine Probewarnung für die Bevölkerung ausgelöst wird und gegen 11.45 Uhr die offizielle Entwarnung sein wird.

Von der Nationalen Warnzentrale im Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) wird über das Modulare Warnsystem (MoWaS) ein Warntext verschickt. Dieser Text wird sowohl an Rundfunkanstalten, Medienunternehmen und an die Warn-Apps wie Nina verschickt. Zusätzlich startet an diesem Tag eine Testphase von Cell Broadcast. Potenzielle Empfänger der Probewarnung über Cell Broadcast sind alle Personen in Deutschland, die ein Cell Broadcast-fähiges und empfangsbereites Mobilfunkendgerät mit sich führen.

In einigen Kommunen des Landkreis Ravensburg werden zu den oben genannten Uhrzeiten Sirenen ertönen. Dies wird vor allem in Schlier, Grünkraut und Isny im Allgäu sein. Die Feuerwehr Baindt wird mit Unterstützung des Landkreises Ravensburg auf ihrem Gemeindegebiet einen Lautsprecherwagen testen. Bitte beachten Sie, dass nicht jede Sirene im Landkreis Ravensburg, welche durch die Kommunen für die Alarmierung der Feuerwehr genutzt wird, technisch in der Lage ist, den Ton für Warnung (einminütiger Heulton) und den für Entwarnung (einminütiger Dauerton) abzuspielen. Der Ton für den Alarm für die Feuerwehr (einminütiger Dauerton, zweiunterbrochen) wird an dem Tag nicht für die Warnung verwendet.

Auf der Internetseite des Bundes (www.warnung-der-bevoelkerung.de) stehen zahlreiche Informationen zum Warntag und über die Warnung der Bevölkerung zur Verfügung. Ebenfalls können Sie sich auf der Internetseite des Landkreis Ravensburg (www.rv.de) über die Sirenensignale und allgemein über der Thema Krisenvorsorge, im speziellen auch über das Thema Blackout informieren.