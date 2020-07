Sinkende Antikörperzahl dämpft Hoffnung auf Impfstoff

Von Schwäbische Zeitung und Deutsche Presse-Agentur und Agence France-Presse

In Baden-Württemberg sucht die Polizei weiter nach einem schwer bewaffneten Verdächtigen, der am Sonntagmorgen mehrere Beamte bedroht und entwaffnet hat.

+++ Hinweise zu der verdächtigen Person werden unter der Notrufnummer 110 entgegengenommen +++

Die Polizisten hatten den Mann am Sonntagmorgen in einer Hütte am Waldrand kontrolliert. Als vier Beamte ihn dort antrafen, stellten sie den Angaben zufolge fest, dass er mit Pfeilen und Bogen, einem Messer und einer Pistole bewaffnet war.