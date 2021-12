Singer-Songwriter-Duo „Berge“ konzertiert im Kulturhaus Caserne - „Schwäbische Zeitung“ verlost Eintrittskarten zum Event

Kürzlich in der Londoner Royal Albert Hall, nun in Friedrichshafen: Das Berliner Singer-Songwriter-Duo „Berge“ ist am Samstag, 18. Dezember, um 20:30 Uhr im Kulturhaus Caserne (Casino, Einlass: 19:30 Uhr) zu Gast. Und das Beste: Die „Schwäbische Zeitung“ verlost dreimal zwei Karten zu dem Event.

Der besondere vorweihnachtliche Konzertabend steht unter dem Motto „Da Heiligste der Welt“. In Marianne Neumann und Rocco Horn haben sich zwei Menschen gefunden, die einen ähnlichen Blick auf die Welt haben. In ihren Songs sprechen sie an, was die Welt bewegt, was sie zerstört und was dringend zu erhalten ist an Werten und Wahrhaftigkeiten.

Nach ihrem Debütalbum „Keine Spur“, mit dem die Berliner zuerst auf sich aufmerksam machten, folgte 2015 „Vor uns die Sinnflut“. Insbesondere die Single „10.000 Tränen“, ein berührendes Stück über Tierschutz und die moralische Zweifelhaftigkeit moderner Massentierhaltung, fand breiten Anklang, avancierte nach und nach zu einem viralen Hit und steht aktuell bei YouTube bei über fünf Millionen Plays. Die Konzerte zu diesem Album gerieten in der Folge immer größer und euphorischer. Berge-Konzerte sind Manifestationen des Positiven.

Umweltschutz, Menschenschutz, Tierschutz: Das Duo schreibt seit 2007 deutschsprachige Popsongs, die nicht nur unterhalten, sondern auch zum Nachdenken anregen sollen. Inzwischen haben „Berge“ mehr als 200 Konzerte in Deutschland, Österreich, der Schweiz sowie auf Einladung des Goethe-Institutes auch in Litauen, Russland, Weißrussland und Kasachstan gegeben.

Info: Karten im Vorverkauf 26 /ermäßigt 23 Euro zuzüglich Gebühr über www.kulturhaus-caserne.tickettoaster.de, an der Abendkasse 32 / ermäßigt 29 Euro. Es gelten die aktuellen Corona-Regeln. Konzertbesucher werden gebeten, die Hinweise unter Kulturhaus Caserne - Corona-Hinweis (kulturhaus-caserne.de) zu beachten, um einen reibungslosen Einlass zu ermöglichen.

