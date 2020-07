Singender Wirt schließt „La Provence“

Vittorio Villan wird künftig nicht mehr im Restaurant „La Provence“ stehen. Der Inhaber geht in Ruhestand und gibt das italienische Lokal nach 37 Jahren ab.

„Mir wird diese Arbeit hier fehlen", betont der Inhaber, auch bekannt als „der singende Wirt“. Villan und seine Frau Maria Antonietta, die 37 Jahre lang als Köchin im „La Provence“ tätig war, gehen beide in Ruhestand. Auf die Frage, ob Villan bereits am 16. März, als das Restaurant wegen der Corona-Pandemie geschlossen werden musste, mit dem Gedanken gespielt habe, nicht mehr zu öffnen, antwortet er mit „Nein“: „Ich hätte da nie gedacht, dass es so kommen wird“, fügt er hinzu.

Doch was passiert nun mit dem „La Provence“? Momentan befinde sich Villan in einigen Gesprächen mit potenziellen neuen Pächtern für das Restaurant, sagt er. Sicher sei, dass die italienische Küche in dem Haus in der Muslen fortgeführt werde. Auch der Name „La Provence“ soll bleiben - „weil er hier bekannt ist“, so Villan. Besonders schätze er die jahrelange Treue seiner Gäste, zu denen die Familie Villan ein familiäres Verhältnis gepflegt habe. „Für diese ganzen Jahre möchten wir ein großes Dankeschön an unsere Gäste aussprechen. Das ist etwas Besonderes und das werden wir in der Zukunft sehr vermissen“, sagt er.

Villan, der schon von klein auf in verschiedenen Lokalen gearbeitet hat, erinnert sich an seine Anfänge als Gastronom in Deutschland. Mit 14 Jahren ist er aus seiner damaligen Heimatstadt Venedig nach Stuttgart gezogen. Er hat sieben Brüder, von denen einige in Deutschland leben.

„In Kaiserslautern habe ich mit 18 Jahren mein erstes Lokal Brigantino aufgemacht“, sagt Villan. Dort hat er auch seine Frau Maria Antonietta kennengelernt, die er 1977 geheiratet hat. Später zog es das Paar in den Schwarzwald nach St. Georgen zu einem seiner Brüder, der dort die „Pizzeria Krone“ betrieben hat. In St. Georgen hat Villan dann für drei Jahre das Pub „Play in“ betrieben, ehe er nach Schwenningen zog. „Einen besonderen Tag - den 13. April 1983 - werde ich niemals vergessen“, so Villan. Das war die Geburtsstunde von „La Provence“. Das Lokal sei immer gut besucht gewesen. „Die Menschen hier waren immer gut zu uns“, so Villan, der mit seiner Frau zusammen vier Kinder und acht Enkel hat.