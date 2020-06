„Singender Wirt“ äußert sich einsilbig zur Zukunft des Restaurants

Vittorio Villan ist seit rund 35 Jahren als „singender Wirt“ des Restaurants „La Provence“ in der Muslen bekannt. Seit Beginn der Corona-Krise steht ein Schild im Eingangsbereich des Restaurants mit der Aufschrift: „Ab sofort bis auf weiteres geschlossen.“ Nichts Ungewöhnliches in diesen Zeiten, zumal längst nicht alle Gastronomen bereit sind, unter den Corona-Auflagen zu öffnen.

Doch mittlerweile kursieren in Schwenningen Gerüchte, Vittorio Villan würde gar nicht mehr aufmachen wollen, sondern bereits in den kommenden Wochen nach Italien gehen. Demnach bliebe das „La Provence“ für immer geschlossen. Auch Namen von möglichen Interessenten zur Übernahme stehen bereits im Raum.

Nimmt der singende Wirt mitten in der Corona-Krise tatsächlich klanglos seinen Hut und verabschiedet sich nach fast vier Jahrzehnten aus der Neckarstadt? Auf Nachfrage unserer Zeitung, ob Vittorio Villan tatsächlich nicht mehr aufmachen wird, fasst sich der Inhaber kurz und hält sich bedeckt: „Die Leute reden viel. Wir müssen abwarten. Noch sind wir da.“

Mehr ließ sich Villan am Telefon nicht entlocken. Ob er allerdings wirklich nur in Wartestellung ist und es tatsächlich nur „die Leute“ sind, die „viel reden“, ist fraglich. Denn nach Informationen unserer Zeitung soll es der Inhaber höchst persönlich gewesen sein, der Stammkunden kürzlich von den Abschiedsplänen erzählt habe. So soll sogar vom Monat Juli die Rede gewesen sein.

Doch bislang trällern es nur die Spatzen von den Dächern. Der sonst so stimmgewaltige Wirt hingegen schweigt und lässt die Zukunft offen.