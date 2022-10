Singen macht Spaß....

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Heroldstatt - Unter diesem Motto konnten die Mitglieder der Chorgemeinschaft Heroldstatt am Sonntag den 2. Oktober ihre Gäste im vollbesetzten Karl-Ehmann-Saal der Berghalle begrüßen.

Zu Beginn servierte die Chorgemeinschaft zum gemeinsamen Mittagessen traditionell schwäbisch geschmälzte Maultaschen mit selbstgemachtem Kartoffelsalat.

Nach der darauffolgenden Begrüßung durch die beiden Vorsitzenden Elke Ruopp und Oliver Inderst wurde das Publikum mit „Ein frohes Lied“ von den Chormitgliedern gesangsstark mit dem Refrain „Stimm´ ein mit uns und sing´ auch Du“ zum gemeinsamen Singen eingeladen.

Unter der Leitung von Hildegard Klos und mit Rudi Schauflinger am Klavier erfreute die Chorgemeinschaft ihre Zuhörer mit heiteren Liedern wie „Wochenend´ und Sonnenschein“ oder „Im weißen Rössl am Wolfgangsee“. Aber auch bei den ruhigen Balladen „Über den See“ von Lorenz Maierhofer und „Weit, weit weg“ von Hubert von Goisern konnten die Sängerinnen und Sänger ihr Können unter Beweis stellen.

Wie auch in den vergangenen Jahren hat Rudi Schauflinger die Unterhaltung der Gäste während des Nachmittags übernommen. Abwechselnd begleitete er das Publikum beim gemeinsamen Singen mit dem Klavier und unterhielt die Gäste mit Hintergrundmusik, während diese sich den Kaffee und die vielen leckeren Kuchen schmecken ließen.

Unter der Leitung von Doris Mühle und mit Rudi Schauflinger am Klavier hatte auch der Kinderchor Pusteblume seinen ersten Auftritt nach langer Pause. Sonnengelb präsentierten sich die 18 jungen „Pusteblumen“ in ihren neuen, von Carmen Dinse gesponsorten T-Shirts. An dieser Stelle noch ein herzliches Dankeschön hierfür! Mit dem Kanon „Hey, hello, bonjour, guten Tag“ begrüßten die Pusteblumen ihr Publikum, bevor sie uns mit dem Lied „Das Wetter“ den Herbst und die Nebelschwaden etwas näher gebracht haben. Mit dem Lied „Zwei kleine Wölfe“ verabschiedeten sich die jungen Sängerinnen und Sänger unter großem Applaus. Danke für euren tollen Auftritt.

Ein herzliches Dankeschön geht auch an Sie, liebe Gäste, sowie an alle Mitwirkenden, die zum Gelingen des diesjährigen Singnachmittags beigetragen haben. Man darf sich auf die Fortsetzung dieser schönen musikalischen Tradition auch in 2023 freuen.

Sie wollen nicht so lange warten? Dann freuen wir uns auf Sie. Wir singen jeden Mittwoch von 20 bis 21:30 Uhr in den Vereinsräumen der Berghalle Heroldstatt.