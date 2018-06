Von Haus zu Haus ziehen, Lieder singen und Geld sammeln. Das ist die Aufgabe der Sternsinger. Sicherlich kennen einige katholische Kinder diesen Brauchtum, der schon eine lange Tradition hat. Dieses Jahr haben die Sternsinger aus ganz Deutschland meist Spenden für die Bundesweite Aktion für Tansania gesammelt. Und auch in den Pfarreien im Landkreis Lindau hieß es dieses Jahr wieder: Kinder helfen Kindern. Selbst schlechtes Wetter konnte die Sänger nicht vertreiben und sie haben fleißig Gaben für Tansania gesammelt.

In Nonnenhorn haben Sternsinger 6770 Euro ersungen. Sternsinger in Wasserburg haben 14300 Euro für arme Kinder gesammelt. Die Bodolzer haben 2244,10 Euro an die Sternsinger gespendet.

Die Aeschacher Sänger haben 4630 Euro für Tansania gesammelt. In Oberreitnau haben die heiligen drei Könige 2000 Euro eingenommen. Die Sternsingeraktion in Unterreitnau hat 1800 Euro eingebracht.

Die Sternsinger auf der Insel haben 2600 Euro ersungen. Die Reutiner haben 8649,46 Euro gespendet. In Zech haben die Sänger 977 Euro gesammelt.

Die Sternsinger in Sigmarszell haben 3082,06 Euro für die Aktion gesammelt. Für Tansania haben Sternsinger in Bösenreutin 2276,36 Euro eingenommen. Die Sternsingeraktion in Weißensberg hat 4993,24 Euro eingebracht. In Niederstaufen haben die Könige 2282 Euro ersungen.

Die Sternsinger in Hergensweiler haben knapp 3900 Euro für die bundesweite Aktion für Tansania, aber auch für die Missionsstation in Bolivien gesammelt.

Die Sternsinger aus den Kirchengemeinden in Siberatsweiler und Esseratsweiler haben zusammen 6428,56 Euro eingesammelt. (rod)