Sindelfingen verliert Produktion der C-Klasse

Sindelfingen (dpa) - Der Autobauer Daimler ordnet seine Pkw- Produktion neu und verlagert weitere Teile ins Ausland. Der Bau der Mercedes-C-Klasse wird in Sindelfingen gestoppt und nach Bremen und in die USA verlagert. Damit verliert der größte Pkw-Standort des Premiumherstellers deutlich an Bedeutung. Tausende Mitarbeiter legten heute aus Protest gegen die Pläne des Managements die Produktion für mehrere Stunden lahm. Arbeitsplätze in Deutschland sollen wegen des Umbaus aber nicht gestrichen werden.