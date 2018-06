Simson-Cup wieder in Waldburg

RAVENSBURG (fey) –Das Racing Team Edensbach/Vogt konnte den vierten und letzten Renntag der Deutschen Simson-Meisterschaft nach Hause holen. Am Samstag, 7. September, treffen sich wieder Moped-Begeisterte aus ganz Deutschland auf dem Feld.

Für viele ist sie nur noch eine Erinnerung an vergangene Zeiten: die Marke Simson aus dem thüringischen Suhl. Für die Fahrer aber ist sie ein Hobby, das sie mit viel Hingabe pflegen. Zum letzten Rennen der Meisterschaft reisen Simson-Liebhaber aus ganz Deutschland an. In sechs Rennklassen treten etwa 50 Fahrer an. Auch die Teilnehmer aus Edensbach haben schon weite Wege zurückgelegt:: Die ersten drei Rennen fanden in Olching bei München, in Dreetz in Brandenburg und in Waldsee statt

Natürlich bieten die Zweiradverrückten auch jede Menge lärmende Motoren und umherspritzende Erde, bei den Simson-Meisterschaften steht aber vor allem die kultige Marke im Vordergrund. Lediglich die Jüngsten in der Kinderklasse ab 5 Jahren dürfen von den Ostmodellen auf andere Marken umsteigen. Modifiziert sind die Mopeds der Klasse Supercup, aber in keiner Kategorie darf die Grenze von 50 Kubikmeter überschritten werden.

Ausnahme ist die Gespannklasse, die ihre Runden mit Beiwagen dreht und bis zu 100 Kubikmeter Hubraum haben darf. Des weiteren gehen Fahrer ab zehn Jahren in der Jugendklasse an den Start, und Originalmodelle auf Hochtouren kann man in den Klassen Nostalgie und SR2 bewundern. Zuschauer sind bereits ab 10 Uhr zum Training willkommen. Die Läufe beginnen um 13 Uhr, gegen 17.30 Uhr finden die letzten statt. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. (fey)