Simon Britsch liest am Besten

Simon Britsch ist der Schulsieger des diesjährigen Vorlesewettbewerbs an der Rupert-Mayer-Schule (RMS). Er wird die Schule Anfang 2022 in der nächsten Wettbewerbsrunde, beim Kreisentscheid, in Tuttlingen vertreten.

Einmal im Jahr wird Lesen richtig sportlich betrieben: Im Vorlesewettbewerb des Deutschen Buchhandels ermitteln 7000 Schulen in ganz Deutschland unter 600 000 Schülern seit 1959 die besten Vorleserinnen und Vorleser aus Klassenstufe 6.

Auch an der Rupert-Mayer-Schule sind in den vergangenen Wochen in beiden sechsten Klassen jeweils zwei Klassensieger gekürt worden. Simon Britsch, 6b, ist von der Jury als Schulsieger ausgezeichnet worden. Vor der ganzen Jahrgangsstufe als Publikum, so die Pressemitteilung der RMS lasen die Teilnehmer in der ersten Runde eine Textstelle aus einem Buch ihrer Wahl. Simon hatte sich mit „Falkenflügel“ den ersten Band der Reihe „Animal Heroes“ von Thilo Petry-Lassak dafür ausgesucht.

In einer weiteren Runde mussten alle ihren Zuhörern möglichst spannend einen unbekannten Text vermitteln. In diesem Jahr stammte der aus „Mein 24. Dezember“ von Achim Bröger. Die Entscheidung war nicht einfach für die Jury, teilt die RMS mit, – auch die anderen drei Wettbewerbsteilnehmer, Julian Geiger (6a), Moritz Renner (6b) und Jannik Seeh (6a) dürfen auf ihre Leistung richtig stolz sein.

Die Jury bestand aus den Klassenlehrern Wolfram Britsch und Dominik Leibrecht, der Mediatheksleiterin Kornelia Hörburger sowie Helin Tanriverdi, der Siegerin des wegen Corona zuletzt im Jahr 2019 durchgeführten Vorlesewettbewerbs. Gemeinsam beurteilten die Jurymitglieder, ob die Schüler flüssig und sicher lesen können, so die Pressemitteilung. Genauso wichtig war aber, dass Lesetempo und Betonungen passten und dass der Text für Zuhörer gut verständlich war.

Vor allem ist der Wettbewerb aber eine Gelegenheit, Lieblingsbücher vorzustellen und neue Bücher zu entdecken. Und wie im Sport gilt: Dabeisein ist alles.